James Gandolfini y Jerry Adler en la serie 'Los Soprano'

Series

Muere Jerry Adler, el actor de 'Los Soprano', a los 96 años

Conocido por haber encarnado a Hesh Rabkin en la serie de mafiosos más famosa del mundo, destacó también por su papel en 'The Good Wife'.

J. C.
Publicada
Actualizada

El actor Jerry Adler falleció este sábado 23 de agosto a los 96 años. El intérprete fue conocido por haber encarnado a Hesh Rabkin en Los Soprano y por apariciones en otros títulos como The Good Wife o Un padre en apuros.

Antiguo director y productor de Broadway, Adler comenzó su carrera como intérprete en la década de los 90, cuando ya contaba con más de 60 años e incluso se estaba planteando la jubilación. Según recoge Variety, Adler fue convencido de presentarse a una prueba para la cinta de Howard Franklin El ojo público y su papel en la misma lo convirtió en un actor muy demandado a partir de entonces.

"Mi amigo quería que conociera al director [Franklin], y lo primero que me dijo fue lo mucho que le recordaba a su padre. La verdad es que me sorprendió. Nunca había actuado antes. Nunca se me había ocurrido la idea de actuar; era algo inusual. Pero, de todos modos, me estaba preparando para retirarme de la producción. Así que se convirtió en algo interesante", expresó Adler en una entrevista concedida a Forward en 2015, recordando ese súbito cambio en su carrera.

La filmografía del intérprete incluye películas como Misterioso asesinato en Manhattan, dirigida por Woody Allen; Un elefante llamado Vera, protagonizada por Bill Murray; Secretos compartidos o El hombre más enfadado de Brooklyn, entre otras.

En cuanto a series, Adler apareció en las seis temporadas de la mítica Los Soprano, dando vida a Hesh Rabkin, asesor y amigo de Tony Soprano. Otras ficciones en las que trabajó incluyen Loco por ti, Detroit 187, Transparent o las ya mencionadas The Good Wife y Un padre en apuros.

El año pasado, Adler publicó sus memorias, Too Funny for Words: Backstage Tales From Broadway, Television and the Movies.