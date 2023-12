Las series que no puedes perderte en diciembre: Marbella Connection

Los Farad

Creador: Mariano Barroso, Alejandro Hernández. Intérpretes: Miguel Herrán, Susana Abaitua, Pedro Casablanc. Productora: Mod Producciones, Spotlight Media. España, 2023. Plataforma: Prime Video. Estreno: 12 de diciembre

La fecunda colaboración entre el director Mariano Barroso y el guionista Alejandro Hernández sigue su curso y tras firmar Hormigas en la boca (2005), Todas las mujeres (2010), El día de mañana (2018), su episodio para la serie Criminal (2019), y La línea invisible (2020), regresan ahora con una historia situada en la Marbella de los años 80.

En una Costa del Sol que servía como refugio luminoso para la jet set, Oskar (Miguel Herrán), un joven que aspira a montar un gimnasio conocerá a Sara Farad (Susana Abaitua), hija de un poderoso empresario, quien le abrirá las puertas de un mundo para él desconocido.

Sus nuevos valedores le brindarán un futuro con el que difícilmente hubiera podido soñar, la contrapartida es que Oskar tendrá que participar del negocio familiar: el tráfico de armas.

Barroso y Hernández escudriñan qué hay detrás de los yates y de las fiestas que ocupaban portadas y portadas del papel cuché, un ambiente en el que se efectuaban operaciones milmillonarias movidas por oscuros intereses y con un impacto directo en la geopolítica del momento.

Power Play

Power Play

Creador: Johan Fasting, Kristin Grue, Silje Storstein. Intérpretes: Kathrine Thorborg Johansen, Jan Gunnar Røise. Productora: Motlys, Norddeutscher Rundfunk (NDR), Novemberfilm. Noruega, 2023. Plataforma: Filmin. Estreno: 12 de diciembre

Power Play nos coloca en el epicentro del partido laborista noruego en mitad de una crisis. Estamos en 1974 y el primer ministro y secretario general de la formación izquierdista anuncia en una entrevista a un diario que se va. La noticia provoca un seísmo en el partido. No pueden frenar su publicación y, una vez lanzada la edición del periódico, deben enfrentarse a una sucesión para la que nadie parece estar preparado.

Podríamos verla como una evolución de Borgen (Adam Price, 2010-2013) –aquí también tenemos a una mujer que se ve ocupando posiciones de poder casi por accidente– si no fuese porque estamos ante una comedia que describe las interioridades de la política como un vodevil esperpéntico.

Citar a Armando Iannucci (The Thick of It, Veep, In The Loop) tampoco sería un despropósito, pero los creadores añaden más capas narrativas, incluida la filmación de un supuesto documental que nos interroga sobre quien cuenta qué y desde dónde lo cuenta (amén de soluciones de puesta en escena tan ingeniosas como cómicas en consonancia con esa idea de evidenciar la representación que preside todo el show).

Juzgado de guardia

Juzgado de guardia

Creador: Dan Rubin. Intérpretes: Melissa Rauch, John Larroquette. Productora: After January Productions, Universal Television, Warner Bros. Television. Estados Unidos, 2023. Plataforma: Warner TV. Estreno: 13 de diciembre

Si apenas acabamos de asistir al regreso de Frasier (David Lee, Peter Casey, David Angell, Les Charles & Glen Charles, 2023), aquí llega una nueva ración de nostalgia con la secuela de la popular comedia judicial creada por Reynhold Weege que arrasó a finales de la década de los ochenta en la NBC, primero, y posteriormente en España.

Al contrario que en Frasier, en la que Kelsey Grammer ha asumido la carga y el legado de la mítica serie, en la nueva versión de Juzgado de guardia solo repite John Larroquette como el vanidoso fiscal Dan Fielding. La vis cómica que incorporaba Harry Anderson o la imponente anatomía de Richard Moll como el alguacil Bull han sido sustituidas por presencias más reconocibles para las audiencias jóvenes.

Así, el peso de la función recae en Melissa Rauch, la Bernadette de The Big Bang Theory, que hace de hija del difunto Harry Stone (Harry Anderson) y que se erige como heredera no solo de la profesión de su padre, sino también de su muy particular sentido del humor. La serie llegará a nuestro país a través de Warner TV, anteriormente TNT, disponible en la mayoría de operadores.

