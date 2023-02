Las series de febrero que no te puedes perder: en los márgenes del sistema

Cardo (2ª temporada)

Creador: Ana Rujas, Claudia Costafreda. Intérpretes: Ana Rujas, Diego Ibáñez, Ana Telenti. Productora: Buendía, Atresmedia TV, Suma Latina. España, 2022. Plataforma: Atresplayer Premium. Estreno: 12 de febrero

Tras ganar el Ondas a la mejor serie dramática en 2022, Cardo regresa con una segunda temporada marcada por una elipsis decisiva y nos sitúa tres años después de los acontecimientos que cerraron la primera entrega. María (Ana Rujas) sale de la cárcel dispuesta a rehacer su vida, apartándose del camino del exceso que la condujo a prisión y tratando de encontrar en la fe una vía alternativa hacia la redención, lo que permite a su directora, Claudia Costafreda, que en esta ocasión se hace cargo de todos los capítulos, seguir explotando las posibilidades estéticas de la iconografía católica desde una perspectiva heterodoxa.

Nos encontramos, pues, ante una tanda de episodios atravesada por la culpa y por las dificultades que experimenta todo exconvicto por reintegrarse en una sociedad que lo estigmatiza, como si las posibilidades de cambio estuvieran prohibidas para según qué tipo personas. La inadaptación, el rechazo de aquellos que integraron el círculo de confianza de María y que, tras la ausencia, se distancian de ella y sus intentos por reconectar con ese entorno desde nuevas posiciones, son algunas de las constantes que laten bajo sus imágenes.

Stonehouse

Creador: Jon S. Baird, John Preston. Intérpretes: Matthew Macfadyen, Keeley Hawes. Productora: Snowed-In Productions, UK Indie Films. Reino Unido, 2023. Plataforma: Filmin. estreno: 21 de febrero

Un fotograma de 'Stonehouse', dirigida por Jon S. Baird y John Preston

Si esta historia no estuviese basada en hechos reales le adjudicaríamos el calificativo de inverosímil. Sin embargo, el fingimiento urdido por John Stonehouse, brillante parlamentario laborista y ministro de Harold Wilson a finales de los sesenta, fue tan real como el Big Ben. Un 19 de noviembre de 1974 sus ropas se encontraron meticulosamente dobladas en una playa de Miami, donde había viajado solo y sin solicitar permiso, abandonando su escaño y a su mujer y sus tres hijos. El mar se lo había tragado. John Stonehouse había fallecido. Y muerto estuvo hasta el 24 de diciembre, cuando fue detenido en el balneario de St. Kilda, en Melbourne (Australia).

Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué había fingido su propia muerte? Sobre esas cuestiones intentan arrojar luz John Preston (guionista de la brillante Un escándalo muy inglés) y el director Jon S. Baird (Filth) quienes, arropados por las brillantes actuaciones de Matthew Macfayden (Succession) y Keeley Hawes (Los Durrell), indagan en la vida de un político que sonó como futuro primer ministro y que terminó en la cárcel, acusado de fraude y siendo sospechoso de haber ejercido como espía para los comunistas.

Liaison

Creador: Virginie Brac. Intérpretes: Vincent Cassel, Eva Green, Peter Mullan, Gérard Lanvin. Productora: Léonis Productions, Ringside Studios. Francia, 2023. Plataforma: Apple TV. estreno: 24 de febrero

Un fotograma de 'Liaison', dirigida por Virginie Brac

Siendo fiel a la imagen de marca de la empresa matriz, la división televisiva de Apple apuesta por la distinción de sus producciones, ya sea integrando en sus series a directores de prestigio —Kogonada en Pachinko, M. Night Shyamalan en Servant o Pablo Trapero y Claudia Llosa en Echo 3—, fichando a showrunners avalados por los premios —Jason Katims (As We See It, Friday Night Lights) estrena Dear Edward este mismo mes— o prolongando las carreras de aquellos que les han brindado éxitos como es el caso de Bill Lawrence, cocreador de Ted Lasso, que a finales de enero presentó Terapia sin filtro, telecomedia interpretada por Harrison Ford y Jason Segel.

En esa búsqueda de singularidad y diversificación no faltan las estrellas. Dos intérpretes de relumbrón, Vincent Cassel y Eva Green, protagonizan Liaison, la primera producción franco-británica de la compañía de la manzana creada por la veterana escritora y guionista Virginie Brac (autora de Engrenages). Stephen Hopkins, uno de los responsables del éxito de 24 (Robert Cochran & Joel Surnow, 2001-2010), se hará cargo de la dirección de los seis episodios de este thriller de espías trufado de intriga política.

