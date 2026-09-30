Los Premios Goya 2027 se celebrarán en Pamplona el 6 de febrero

La Comunidad Foral de Navarra acogerá la 41 edición de los Premios Goya, que se celebrará en el Navarra Arena de Pamplona el próximo 6 de febrero de 2027. Lo han anunciado este miércoles el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, en un acto con los medios en la sede de la institución.

“Hoy damos el pistoletazo de salida a la 41 edición de los Premios Goya. En 2027 nos vamos al norte, a una tierra de cine. A lo largo de los años, Navarra ha sido escenario de obras fundamentales y las y los profesionales de la industria cinematográfica que proceden de Navarra han sido y son uno de los principales activos de nuestra cinematografía”, ha manifestado Méndez-Leite.

El presidente de la Academia ha agradecido a la presidenta navarra su respaldo “al evento cultural más destacado de nuestro país” y ha resaltado la unión de la Comunidad Foral de Navarra con la Academia. “No puede tener más sentido y ya trabajamos conjuntamente para hacer la mejor de las galas posibles en este 2027, en el que celebraremos una cosecha de cine español inigualable”, ha asegurado.

Por su parte, María Chivite ha apuntado que “la llegada de los Goya a Navarra simboliza un reconocimiento a su potencial como centro cultural, y también refuerza su capacidad para albergar eventos de máxima relevancia internacional” y ha subrayado el “honor” de albergar esta cita, que continúa la apuesta por ser un espacio estratégico para la industria.

“En Navarra nos estamos posicionando como una región de referencia para el cine. No es únicamente un escenario natural excepcional; es también un territorio creativo, industrial y cultural capaz de atraer y producir cine. Es una comunidad comprometida con el cine español, con la cultura. Navarra ya es, pero a partir de 2027 será todavía más tierra de cine”, ha afirmado.

Además, han avanzado las fechas en las que se conocerán las nominaciones, cuyo anuncio será el próximo 15 de diciembre de 2026, y el día que se celebrará el tradicional Encuentro de nominados y nominadas, el 11 de enero de 2027.