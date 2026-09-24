El director Mikel Gurrea, y las actrices, Ariadna Gil, Victoria Luengo y Eulàlia Ramon, durante la presentación de la película 'Sants' en el Festival de Cine de San Sebastián. Arnaitz Rubio / Europa Press

Mikel Gurrea busca la Concha en San Sebastián con 'Sants', una película sobre el robo de arte sacro y los cuidados

"Quería encontrar la ficción en el barrio en el que yo vivo. Encontrarme la ficción nada más abrir la puerta de mi casa", ha explicado Mikel Gurrea en la rueda de prensa de Sants.

El director ha contado que suele escribir a partir de su experiencia de los lugares: si Suro (2022) nació de su relación con los bosques del norte de Cataluña, su nueva película, de observar el barrio barcelonés donde reside. Pero el Sants que vemos en esta película se parece muy poco al viejo barrio de toda la vida de clase media, un barrio popular marcado por su famosa estación de tren.

Gurrea reparó en la iglesia que da nombre a Sants, que significa “santos”, pero siempre que intentaba visitarla la encontraba cerrada. "Pensé: una iglesia cerrada es como una caja fuerte llena de tesoros. Alguien podría robarla".

Comenzó entonces a investigar los robos de arte sacro en la península ibérica y descubrió, entre otras historias, la de Erik el Belga. "Él hablaba de los robos de una manera muy ambivalente. Los describía casi con una devoción hacia el objeto de arte", ha recordado el cineasta en la rueda de prensa en el Kursaal de San Sebastián de su película, presentada en Sección Oficial del festival.

La trama sigue a Lali (Victoria Luengo), una joven que regresa a Barcelona para cuidar de su madre enferma (Ariadna Gil) y entra en contacto con una banda de ladrones de figuras religiosas.

El director Mikel Gurrea, durante la presentación de la película 'Sants' en el Festival de Cine de San Sebastián. Arnaitz Rubio / Europa Press

"Yo sabía que era una ladrona. Sabía que era un personaje que responde un poco al arquetipo de la drifter, alguien que deambula", ha explicado Gurrea. Después apareció la pregunta que acabaría vertebrando la relación entre madre e hija: "¿Quiere cuidar de ella de verdad o siente la obligación de hacerlo?".

Visualmente sorprendente y con un tono noir que destila misterio, buscar la extrañeza en el mundo que habitamos parece ser el objetivo del cineasta vasco afincado en Barcelona Mikel Gurrea.



La suya es una propuesta plenamente autoral en un director que busca una voz única con una propuesta visual muy clara en una película que se desarrolla en espacios cerrados y cavernosos, donde linternas y puntos de luz crean contrapuntos lumínicos de un barroco grave.

En Suro (2022), su primera película, también presentada en San Sebastián, el director contaba la historia de una pareja que se mudaba al norte de Cataluña, en una zona boscosa, para dedicarse a la industria del alcornoque.



La relación con los trabajadores, casi todos magrebíes con o sin papeles, iba enrareciendo una historia en la que las clases sociales y sus lastres se juntaban con una reflexión sobre una pareja que ha dejado de comunicarse.

Victoria Luengo, en 'Sants' Elastica

Aquí, vemos otro submundo, más oscuro, más inaccesible, como esos ladrones de objetos sacros. En Sants conviven la brutalidad de la delincuencia y la vida al margen con un mundo de cuidados en una especie de banda de ladrones y enfermeros.

Luengo señaló que la película abre la posibilidad de pensar los cuidados desde la colectividad. Ha dicho la actriz: “Sants abre las miras a que los cuidados partan de la colectividad, y no del individualismo, porque cada vez parten más de la idea de que tenemos que hacer las cosas solos. Y Lali de repente visita este lugar, conoce a estas personas y empiezan a abrírsele ciertas cosas en la cabeza”.

Ha proseguido Luengo: "He vivido a Lali de una manera muy cercana a mí porque estoy en un proceso en el que me inspira más lo que los personajes tienen de mí, encontrar lo que tenemos en común. Antes me gustaba más explorar en lo que son distintos. Ahora quiero traer el personaje a mí".

En un momento muy dulce de su trayectoria gracias al éxito en cines de El ser querido, de Sorogoyen con Bardem de coprotagonista, la Lali de Luengo no es complaciente. A veces conquista por su frescura y autenticidad. A veces, nos causa rechazo porque es hiriente y maleducada.

Sobre su reencuentro con el director de Suro, Luengo ha asegurado que "trabajar con Mikel Gurrea es lo mejor que le puede pasar a una actriz española" y contó que lloró el día que le ofreció el papel.

Eulàlia Ramon interpreta a Rosario, la enigmática líder de la banda. La actriz comenzó a preparar el personaje un año antes del rodaje. "Una de las cosas que a mí me motivó mucho fue su propuesta. Él lo tenía muy claro. Eso es muy importante para una actriz: saber que el director te quiere para ese personaje y te ve", dijo sobre Gurrea. Para construirla visitó iglesias, leyó salmos y trabajó con una biografía escrita por el director. Rosario había sido monja y misionera, y estaba decepcionada con la Iglesia.

"Es una persona misteriosa, no se sabe muy bien", ha explicado Ramon. Rosario organiza los robos y cuida de quienes la rodean, pero espera algo de ellos. "Aparentemente es muy buena y cuida a todos sus trabajadores, pero todo es porque ellos le dan algo a ella también". Lali le interesa por su talento como ladrona, aunque la relación entre ambas va más allá: Rosario le ofrece una atención que su madre no puede darle.

Esa ayuda tiene un límite. Cuando Lali abandona la banda, Rosario retira de manera inmediata a las personas que cuidaban de su madre. "Me parece muy duro eso, pero es así. Ella no es desinteresada", ha afirmado Ramon.

Sobre este personaje tan ambiguo, ha dicho su creador: "Hablábamos mucho de no hacerla una villana, pero al final es la líder de una estructura jerárquica. Eso también nos hace plantear si las organizaciones tienen que tener una estructura piramidal y una líder, y qué precios hay que pagar para estar en esa red".



El director vinculó también los robos con la relación de los personajes con las imágenes religiosas. Sobre la inclusión de Cielo negro, de Manuel Mur Oti, señaló: "De alguna forma la película está jugando todo el rato con esta idea de que la idolatría y la iconoclastia pueden ser las dos caras de la misma moneda".