'La bola negra', de Los Javis, recibe el premio del público en el Festival de Toronto

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), ha recibido este domingo el premio del público en el Festival de Cine de Toronto (TIFF), una de las citas imprescindibles de la cinematografía mundial.

El filme, producido por Movistar Plus y Suma Content con la participación de Atresmedia, ha sido el favorito de los espectadores en la 51ª edición del festival canadiense, un premio que Calvo y Ambrossi han agradecido a través de un vídeo remitido al organizador, ya que este domingo se encuentran en el Festival de San Sebastián.

"Gracias a la audiencia del TIFF por abrazar nuestra película y darnos el premio. Estamos sin palabras, estamos emocionados, estamos honrados", ha expresado Calvo, quien ha descrito La bola negra como "una carta de amor al arte, al cine y la poesía", también para "todas aquellas vidas e historias de amor inacabadas de la comunidad LGTBIQ+".

Por su parte, Ambrossi ha agradecido que la audiencia haya sido capaz de conectar con la película, que traslada un "importante mensaje": "Eso significa muchísimo para nosotros".

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glen Close.

Su estreno en las salas de cines será el próximo viernes 25 de septiembre, tras ser una de las grandes triunfadoras del pasado Festival de Cannes, donde lograron el Premio a la Mejor Dirección.

Además, ha sido elegida para representar a España en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU).