'Resident Evil': Zach Cregger traiciona la esencia del videojuego en un festival de sustos, risas y sangre

Resident Evil es una de las franquicias más longevas y lucrativas de la historia de los videojuegos. A muchos millenials aún se nos hiela la sangre al recordar las espeluznantes experiencias que proporcionaban las dos primeras entregas, lanzadas en los 90. Los desarrolladores de Capcom nos obligaban a transitar por pasillos, alcantarillas y habitaciones siempre mal iluminados mientras éramos acosados por zombis y criaturas mutantes, sin apenas munición para defendernos. Los personajes, la historia, la atmósfera, la tensión… Todo funcionaba a la perfección y el éxito tanto de críticas como de ventas fue tremendo.

A partir de entonces, la marca Resident Evil fue imparable, aunque paulatinamente fue perdiendo parte su esencia en sucesivas secuelas, que optaron por dar mayor importancia a la acción mientras arrinconaban el terror y el componente de supervivencia. Por ahí fue también la adaptación al cine del siempre discutido Paul W. S. Anderson, que apostó por facturar una especie de thriller de acción y ciencia ficción con una protagonista creada ex profeso, Alice, a la que dio vida Milla Jovovich en seis rentables películas, aunque no demasiado valoradas.

Con Anderson fuera en 2017, Constantin Films, la compañía con los derechos de la saga, intentó volver a los orígenes con Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, una película que recuperaba los escenarios y los personajes de los dos primeros videojuegos y que apostaba por un terror más directo, pero que no convenció prácticamente a nadie.

Para seguir explotando una saga con millones de fans en todo el mundo, la productora ha decidido dar otro giro a su estrategia y se han puesto en manos de uno de los directores de moda en el género de terror, el estadounidense Zach Cregger (Arlington, 1981), responsable de dos pelotazos como Barbarian (2022) y Weapons (2025). Y el resultado es una nueva traición a la saga y, al mismo tiempo, el mejor filme al que ha dado lugar.

Cregger nos sitúa en los primeros momentos de la pandemia zombi, pero vuelve a obviar a los protagonistas de los videojuegos. Su historia gira en torno a Bryan (Austin Abrams), una especie de mensajero de órganos para trasplantes, al que le encargan que lleve un paquete al hospital de Raccoon City en una fría y nevada noche. Pronto, todo se descontrola.

Bryan es un joven desastrado, enclenque y torpe, al que los acontecimientos enseguida le superan y que reacciona más por pánico y asco que por valentía a las amenazas que pronto se cruzan en su camino. Es un héroe obligado, para nada modélico, en la línea del Ash (Bruce Campbell) de Terroríficamente muertos (Sam Raimi, 1987) o del reciente alcalde de Matthew Rhys en la serie La maldición de Widow's Bay (2026). Austin Abrams rinde a la perfección en el rol, derrochando simpatía y un toque de ironía siempre agradecido.

El tono que imprime Cregger a su Resident Evil es parecido al de estos dos filmes mencionados: una mezcla de humor y terror que busca convertir la sala en una fiesta de carcajadas nerviosas. Y es ahí donde radica la traición, en que Resident Evil nunca había contado con el humor como una de sus señas de identidad. De hecho, todos los personajes del filme relacionados con la corporación Umbrella, los responsables de la pandemia, son de una estupidez tal que el filme bordea por momentos la parodia.

Austin Abrams, en 'Resident Evil' Sony Pictures

Por otro lado, la película sí es bastante fiel a la parte de la supervivencia que siempre ha caracterizado al juego y guiña un ojo a los gamers replicando en su protagonista la clásica curva de aprendizaje de los videojuegos: Bryan pasará de no saber quitarle el seguro a una pistola a manejar con puntería un rifle automático, aunque la munición siempre sea escasa. Pero, con todo, la sensación es más la de estar ante un guion adaptado a los nombres y las criaturas de la saga que escrito directamente a partir de ella.

En cualquier caso, la película funciona en todo lo que se propone. Su protagonista nos importa, el peligro se puede sentir, los sustos son felizmente eficaces, la acción está medida, el ritmo no decae y el clímax evita caer por los lugares más trillados del género. Es como si ¡Jo, qué noche! (Martin Scorsese, 1985) se fusionara con Zombies Party (Edward Wright, 2004) y con La cosa (John Carpenter, 1982).

En un año en el que el terror ha marcado buena parte de la conversación cinéfila, gracias sobre todo a Backrooms (Kane Parsons, 2026) y Obsession (Curry Barker, 2026), Resident Evil eleva la cosecha con un divertido, trepidante y terrorífico festival de sangre y carcajadas ideal para la salas de cine.