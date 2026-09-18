El cine español busca su cuarta Concha consecutiva en San Sebastián con Bueso, Gurrea y Ruiz Caldera

Tras los triunfos de Jaione Camborda con O corno, de Albert Serra con Tardes de soledad y de Alauda Ruiz de Azúa con Los domingos en las tres últimas ediciones, otros tres directores españoles buscan prolongar la racha de nuestra industria en el Festival de San Sebastián.

Roberto Bueso estrena El mal padre, un drama familiar protagonizado por Eduard Fernández; Mikel Gurrea compite con Sants, una película que juega con el cine de atracos desde una perspectiva lúdica y misteriosa; y Javier Ruiz Caldera mezcla comedia y género fantástico en 5 minutos más para hablarnos de un matrimonio en crisis. Ellos mismos nos presentan sus películas.

Conflictos, sinsabores y decepciones familiares

Por Roberto Bueso

El mal padre trata de una familia rota, de personajes que buscan amor de manera torpe y de la dificultad de reconciliarse cuando hay dolor acumulado. Habla del desamparo a la hora de enfrentar por primera vez la paternidad cuando la única figura paterna conocida ha sido poco ejemplar. Es la historia de unos hijos que culpan a su padre de haberles abandonado, y de un padre que, sobre la bocina y con tremenda ineptitud, trata de acercarse a ellos.

Adam Jezierski y Eduard Fernández, en 'El mal padre' Laia Lluch

Me gustaría que el público se identificara con los personajes y con la historia, y que al mismo tiempo pueda divertirse, reflexionar y emocionarse. En ocasiones siento que hay cierto tabú en asumir que en el seno de cualquier familia hay conflictos, sinsabores y decepciones que amenazan con romper unos lazos que no elegimos, pero que parecemos necesitar. En cuanto al estilo, busco la sencillez, trato de invisibilizarme. Para mí es crucial creerme lo que estoy viendo en los ensayos, en el rodaje, y trato de acompañarlo sin interferir demasiado, sin entretenerme buscando alardes. Hay momentos en que la emoción parece demandar un gesto expresivo; lo difícil –lo bonito– es saberlos detectar y acertar en cómo y cuánto empujar.

Hemos intentado hacer una película honesta, pero al mismo tiempo veo como un valor tratar de ser accesible. Para mí el ideal es ese, encontrar una manera de hacer algo de calidad que pueda encontrarse con un público amplio. San Sebastián nos proporcionará el primer feedback ajeno para ver si lo hemos logrado, tras una fase muy larga en la que es fácil perder la perspectiva. La selección te resitúa, aleja un poco los fantasmas y te hace ser optimista.

Pertenencia, robos y misterio

Por Mikel Gurrea

Siento que Sants es diferente a mis anteriores trabajos. Suro era una película inmersa en la naturaleza y diurna, esta es urbana y eminentemente nocturna. Espero que el papel que juegue dentro de la industria española sea el de una película sorprendente y honesta, que ofrece mucho al espectador. Queremos compartirla con la gente. Y, para ello, estar en San Sebastián lo significa todo. Nos da el apoyo, el foco y la validación para que llegue al público.

La protagonista de Sants es Lali, una ladrona, una mujer que vive sin arraigo y que tiene que regresar a Barcelona para cuidar de Gloria, su madre. Lali no sabe cómo afrontar estos cuidados ni si quiere hacerlo. Es entonces cuando conoce a Rosario, la líder de una banda que roba figuras religiosas. Esta es la historia de una hija entre una madre en A y una madre en B. Es una historia de pertenencia, de robos y de mucho misterio. Me gustaría que los espectadores vivieran la película con la protagonista. Es un personaje que a menudo va a la deriva, pero que, en el fondo, tiene un gran corazón.

Victoria Luengo, en 'Sants' Elastica

Quisiera que el público entre en el juego y que se abra al asombro que proponemos. Para ello, contamos con tres actrices profesionales muy potentes (Victoria Luengo, Ariadna Gil y Eulàlia Ramon), rodeadas por un elenco de intérpretes naturales que arraigan la película al distrito de Sants de Barcelona. Es una película que juega con el género del cine de atracos para proponer una perspectiva diferente, lúdica, misteriosa. Es el misterio entendido en un sentido cinematográfico, pero también en un sentido religioso. Aquí no hay bancos ni joyerías, sino templos.

Un cóctel explosivo de géneros

Por Javier Ruiz Caldera

Ir a un festival ayuda sin duda a generar interés. Que hayan seleccionado 5 minutos más en San Sebastián ha sido una sorpresa y esperamos disfrutar de la experiencia al máximo. Nos vamos a reunir en el pase prácticamente todo el equipo, estamos muy ilusionados y con mucha curiosidad por ver cómo va a reaccionar el Kursaal ante una propuesta tan particular. Será mítico, al menos para nosotros.

Belén Cuesta y Berto Romero, en '5 minutos más' Filmax

Pienso que, cuanto menos sepa el espectador de 5 minutos más, mejor será la experiencia. Sé que eso es muy complicado en los tiempos que corren donde la información te llega prácticamente sin quererlo. Pero, para dejarlo en mínimos, diría que es la historia de un matrimonio en crisis que descubre que todos sus actos tienen consecuencias. Quiero, eso sí, que los espectadores experimenten un viaje de la mano de los personajes, en el que puedan disfrutar de momentos de alta tensión y suspense combinados con otros de grandes carcajadas. Y que al salir quieran comentar lo que acaban de vivir con sus amigos.

Por otro lado, busco que cada película sea diferente a la anterior, que suponga un reto nuevo. En el caso de 5 minutos más me enfrento a un cóctel explosivo de géneros, a una premisa que combina la comedia con el fantástico, tratada con el máximo realismo y alejándome de cualquier artificio. Hay películas más autorales y otras con ambición más comercial, pero nunca he tenido eso en cuenta, siempre he intentado hacer las que me apetece ver en el cine. Y espero que el público conecte con esta propuesta y, sobre todo, que vaya a verla: es muy satisfactorio cuando eso sucede, te sientes menos solo.