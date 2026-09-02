La presidenta del jurado de Venecia, Maggie Gyllenhaal, cuestiona la escasa presencia de directoras a concurso

La presidenta del jurado del Festival de Venecia, la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal, llega a la playa del Lido para el inicio del festival. EFE/EPA/Ettore Ferrari

El Festival de Venecia, que ha empezado hoy su 83.ª edición, ha recibido críticas por la escasa presencia de mujeres directoras este año en su competición por el León de Oro.

De las 21 películas a concurso, solo una está dirigida en solitario por una mujer: Woman unknown, de la danesa May el-Toukhy. Otro de los títulos que compiten, Naza, está firmado a medias por una mujer y un hombre: la israelí Rachel Szor y su compatriota Yuval Abraham.

Preguntada por ello en la rueda de prensa de apertura, la cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal, presidenta del jurado en esta edición, ha reconocido que existe "un problema sistémico" en el mundo del cine que perjudica a las directoras.

"Evidentemente, creo que es mucho más difícil para las mujeres conseguir financiación para sus películas", reflexionó la directora.

Gyllenhaal planteó la posibilidad de que "los temas sobre los que las mujeres quieren hacer películas, al haber tenido una experiencia diferente en el mundo, no siempre son vistos como alta cultura".

"¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué es valioso?", inquirió, reivindicando a las "muchas" mujeres que sí participarán en distintos jurados y secciones de la Mostra.

La cineasta también sopesó el hecho de que "ha pasado muy poco tiempo desde que las mujeres han tenido la oportunidad de hacer películas" y, por ello, "todavía queda camino por recorrer".

"Llevará algún tiempo acostumbrarse al hecho de que, creo, muchas mujeres hacen películas de una manera bastante diferente a como las hacen los hombres", zanjó.

Por otro lado, durante la rueda de prensa también salió a colación la gran cabida que el festival ha dado este año al cine político y a películas sobre guerras, crisis o tensiones sociales.

Su director, Alberto Barbera, aseguró que no existen "temas que se rechacen" a la hora de seleccionar las películas a concurso o los estrenos, ni tampoco vetos a directores o países. "El único requisito es la calidad, la complejidad de una obra", agregó.

"Ahora tenemos muchas películas que hablan de actualidad, quizá porque la mayoría de directores tiene una sensibilidad especial y no quieren refugiarse en mundos de fantasía, prefiriendo afrontar cuestiones dramáticas en un momento particularmente difícil", sostuvo.

Gyllenhaal prometió hablar sobre esta cuestión durante la gala de apertura de esta noche pero lanzó una pregunta retórica a la prensa: "¿cómo es posible que estemos aquí hablando de cine ahora mismo, cuando el mundo se encuentra en estado de emergencia?".

Para ella, la respuesta "tiene que ver con la empatía" porque, alegó, "el cine ofrece una oportunidad para encontrarla", al asistir a historias rodadas y contadas por otras personas.

"No creo que haya ningún tema ni ningún cineasta que no deba ser escuchado. Creo que podemos desafiarnos a nosotros mismos para escuchar historias sobre las personas más corruptas, más perversas, porque eso nos brinda la oportunidad de encontrar empatía hacia esas personas e incluso de observar las formas en las que nosotros mismos podemos llevar dentro un pequeño lado malo", defendió.

Junto a Gyllenhaal, en el jurado de la competición oficial de Venecia están las directoras y guionistas Kaouther Ben Hania (Túnez) y Shahrbanoo Sadat (Afganistán); el compositor británico Daniel Blumberg; los realizadores Xavier Giannoli (Francia) y Johnnie To (Hong Kong) y el profesor italiano de cine Francesco Casetti.

La 83.ª edición del Festival de Venecia arrancó este miércoles y transcurrirá a lo largo de los próximos once días, hasta que el 12 de septiembre anuncie la película ganadora de su León de Oro.