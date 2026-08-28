'Erupcja' convierte a la estrella del pop británico Charli XCX en la nueva musa del cine de autor

Para quien todavía no lo tuviese claro, Charli XCX puede hacer lo que quiera. La estrella pop británica volvió a poner de moda la cultura del club con Brat (2024), cuando la pista de baile pasaba por uno de los momentos más aburridos de su historia, y ahora ha decidido darla por muerta e intentar resucitar al siempre zombi rock con su nuevo disco Music, Fashion and Film (2026).

También le ha dado por ser actriz. Tras autoparodiarse en el falso documental The Moment y pasar por el cine de terror en Faces of Death, la satírica The Gallerist y lo nuevo de Gregg Araki (I Want Your Sex), la artista firma su primer gran papel protagonista en Erupcja, que llega a los cines españoles este 28 de agosto.

En la película, dirigida por el cineasta estadounidense Pete Ohs, Charli XCX interpreta a una joven que parece estar entre sus propias eras: la alocada de Brat y la joven madura que busca sentar cabeza. Su personaje, Bethany, es una turista británica que viaja a Varsovia con su prometido Rob (Will Madden).

Mientras que Rob pretende pedirla matrimonio, Bethany, en plena crisis existencial, idea el viaje para reencontrarse con Nel (Lena Góra), una florista polaca con la que entabló más que una amistad cuando eran adolescentes.

La película va de coincidencias que no lo son. Nel y Bethany llevan dos años sin hablarse, pero siempre que están juntas un volcán entra en erupción. Literalmente. Ocurrió la primera vez que se conocieron, a los 16 años, y han seguido erupcionando cada vez que se juntan. Este reencuentro no iba a ser menos: ambas coinciden en el mismo país y el Etna explota.

A Bethany le cancelan el vuelo a Londres y en ese encierro deseado aprovecha para volver a acercarse a Nel, que regenta una floristería familiar con cariño y algo de desidia, mientras lidia con una situación complicada con su novia, Ula (Agata Trzebuchowska).

Juntas de nuevo, el mundo le devuelve a Bethany la adrenalina que anhelaba, sin tener en cuenta que los volcanes van a arrasar con todo aquello que está su alrededor. Si bien Nel acaba siendo consciente de las consecuencias de su cósmica complicidad, Bethany se deja llevar por los egoístas deseos de huir de su vida actual.

En su séptimo largometraje, Ohs sigue fiel a su estilo guerrillero y experimental, contando historias cotidianas que siempre rozan lo fantástico y que resultan, cuanto menos, originales.

Charli XCX y Lena Góra en 'Erupcja'. Filmin

Para el cineasta la improvisación y la colaboración con los actores es fundamental; de ahí que todo el elenco, incluida Charli XCX, haya participado en la escritura de un guion muy enmarcado en el mumblecore, subgénero del que Ohs no parece tener ningún interés en salir.

Una historia corta (no llega a la hora y media), que gira en torno a un triángulo amoroso con sutiles dosis de erotismo —quien espere una explosiva relación entre ambas quedará desilusionado— gracias a la química entre Lena Góra y la cantante británica.

Destaca la naturalidad de Charli XCX ante la cámara, y su buen ojo para elegir proyectos —su Letterboxd demuestra su cinefilia— hace que podamos considerarla ya como una nueva musa del cine indie.