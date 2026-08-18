La Palma de Oro de Mungiu y lo nuevo de Pawlikowski, Moretti y McDonagh, en las 'Perlak' de San Sebastián

La sección Perlak de la 74ª edición del Festival de San Sebastián albergará un total de 16 largometrajes, la mayoría de ellos reconocidos en los principales festivales del mundo.

Once de los títulos seleccionados han pasado por Cannes, entre ellos la Palma de Oro, los premios ex aequo a la mejor dirección y los galardones a la mejor interpretación femenina y masculina, mientras que otras películas proceden de festivales como Venecia, Berlín o Sundance.

Todas las películas de la sección competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, a excepción de Juste une illusion, de Olivier Nakache y Eric Toledano, que clausurará Perlak fuera de concurso.

Perlak también contará con el título que se ha alzado con la Palma de Oro a mejor película en el Festival de Cannes, además del Premio del Jurado y el Premio FIPRESCI de la competición. En Fjord, el cineasta rumano Cristian Mungiu dirige a Sebastian Stan y Renate Reinsve en el papel de una pareja rumano-noruega muy religiosa que se instala en un pueblo situado en un remoto fiordo y cuyos tradicionales métodos educativos levantan las sospechas de la comunidad.

El director, que ganó su primera Palma de Oro con 4 meses, 3 semanas y 2 días (Perlak, FIPRESCI Grand Prix, 2007), es habitual del festival galo desde su primer filme, Occident (2002), presentado en la Quincena de Cineastas. Después compitió en su sección oficial con Más allá de las colinas (2012), premio al mejor guion y la mejor actriz e incluido en la retrospectiva Eastern Promises en San Sebastián en 2014; Los exámenes (2016), que le reportó el galardón al mejor director; y R.M.N. (Perlak, 2022).

Después de mostrar en Perlak Sin amor (2017), el cineasta ruso Andrey Zvyagintsev volverá para inaugurar la sección con Minotauro, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes. El largometraje, adaptación libre de la película La mujer infiel (Claude Chabrol, 1969), es el retrato de un empresario de éxito cercado por distintas presiones cuya vida empieza a desmoronarse.

Con su primer filme, El regreso (2003), Zvyagintsev obtuvo el León de Oro de Venecia, y en el Festival de Cannes su película Destierro (2007) logró el Premio al mejor actor para Konstantin Lavronenko. Elena (2011) se llevó el Premio Especial del Jurado de la sección Un Certain Regard de Cannes, mientras que Leviatán (2014) se convirtió en la primera película rusa en recibir un Globo de Oro, además de ganar el Premio al mejor guion en Cannes y ser nominada al Oscar a la mejor película extranjera.

Una imagen de 'Minotauro' Elastica

Protagonizada por Louis Garrel, Camille Cottin y Pierre Lottin, Tiempos de ilusión es la nueva película de Olivier Nakache y Eric Toledano, que clausurará Perlak tras su exitoso estreno comercial en Francia. El tándem francés mantiene un estrecho vínculo con San Sebastián, cuya Sección Oficial clausuraron con el estreno mundial de Intocable, la película que les proyectó internacionalmente en 2011.

Tras cerrar también la edición de 2014 con Samba, compitieron por la Concha de Oro por primera vez con C’est la vie (2017) y, tras clausurar el Festival de Cannes fuera de concurso, volvieron a Perlak en 2019 con Especiales, que les brindó el Premio del Público a la Mejor Película.

Después de alzarse con el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado en Sundance, y participar en competición oficial en la Berlinale, la cineasta estadounidense Beth de Araújo mostrará en San Sebastián su segundo largometraje. Protagonizado por Channing Tatum, Gemma Chan y Mason Reeves, Josephine plasma el trauma de una niña tras presenciar accidentalmente una violación.

Conocido por codirigir con Alexandre Astier las películas de animación Astérix: La residencia de los dioses (2014) y Astérix: El secreto de la poción mágica (2018), el animador francés Louis Clichy se estrena en solitario con Iron Boy.

Tras años dedicado a la animación 3D en Pixar, donde trabajó en películas como WALL-E (2008) o UP (2009), su primer largometraje está creado con animación tradicional y le ha valido el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard de Cannes, así como el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público al mejor largometraje en el Festival de Annecy.

Los actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne obtuvieron el premio a la mejor interpretación masculina ex aequo en Cannes por sus papeles en Cobarde, donde interpretan a dos soldados de la I Guerra Mundial que se enamoran.

El cineasta belga Lukas Dhont proyectará su tercer filme en San Sebastián, donde ya presentó su debut en el largometraje, Girl (Perlak, 2018). Tras alzarse con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en Un Certain Regard de Cannes, esta película ganó el Premio del Público y el Premio Sebastiane en San Sebastián.

Su siguiente trabajo, Close, fue distinguido con el Gran Premio del Jurado en la competición oficial de Cannes, y logró una nominación al Oscar en 2022.

El escritor, productor y actor estadounidense Jordan Firstman dirige y protagoniza su debut en el largometraje, Club Kid, cuyo reparto completan Cara Delevingne y Diego Calva, entre otros. Estrenado en Un Certain Regard de Cannes, el largometraje cuenta la historia de un promotor de fiestas de Nueva York, cuyo mundo de excesos cambia al conocer a un niño de 10 años que, según una mujer desconocida, es su hijo.

Virginie Efira y Tao Okamoto lograron en Cannes el premio ex aequo a la mejor interpretación femenina por sus papeles en De repente, del director japonés Ryusuke Hamaguchi, donde encarnan a dos amigas que reflexionan y divagan sobre el capitalismo y la solución a su inhumanidad.

Virgine Efira, en 'De repente' Caramel Films

Hamaguchi regresa así al festival, donde estrenó su ópera prima Passion (New Directors, 2008). Ha presentado Asako I & II (2018) en Perlak, sección a la que regresó en 2021 por partida doble con la ganadora del Oscar a la mejor película internacional Drive My Car (Gran Premio Fipresci, 2022) y La ruleta de la fortuna y la fantasía, y en 2023 con El mal no existe, ganadora del Premio Lurra.

John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi componen el reparto de Wild Horse Nine, la última película de Martin McDonagh. El cineasta británico ganó con Six Shooter (2004) el Oscar al mejor cortometraje de ficción y su primer largo, Escondidos en Brujas (2008), recibió el BAFTA al mejor guion original y fue nominado al Oscar en la misma categoría.

Con Tres anuncios en las afueras (Perlak, 2017) recibió el Premio del Público en San Sebastián, así como el Óscar para Frances McDormand y Sam Rockwell como mejor actriz principal y mejor actor de reparto, respectivamente, y el Globo de Oro a la mejor película, distinción que también obtuvo con Almas en pena de Inisherin (2022).

Tras su estreno en el Festival de Venecia, el director y actor italiano Nanni Moretti presentará en el festival Sucederá esta noche, que fue rodada parcialmente en San Sebastián el año pasado. La película se inspira libremente en la colección de relatos Hungry Heart, del escritor Eshkol Nevo, y está protagonizada por Louis Garrel y Jasmine Trinca.

El cineasta ha participado en Perlak con La habitación del hijo (2001), ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y clausuró la sección en 2015 con Mia Madre, que también concursó en el certamen francés igual que lo hicieron Caro Diario, con la que ganó el premio al mejor director; Abril (1998) y Habemus Papam (2011).

Tangles es la segunda película de animación que se proyectará en Perlak. Se trata del debut en el largometraje de la directora canadiense Leah Nelson (Vancouver, 1984), que se estrenó en Cannes como Proyección Especial.

El filme, que cuenta con las voces de Julia Louis-Dreyfus, Abbi Jacobson, Bryan Cranston y Seth Rogen, entre otros, aborda la historia de una mujer joven que regresa a su conservador pueblo natal canadiense para cuidar a su madre con alzhéimer. Allí aprende a aceptar a su extraña familia y el deterioro mental de su madre.

El director surcoreano Na Hong-jin se estrenará en San Sebastián con Hope, un filme lleno de acción y humor con dos alienígenas a quienes dan vida Michael Fassbender y Alicia Vikander.

Este largometraje, que fue seleccionado en la competición de Cannes, se suma a otras películas del cineasta como The Chaser (2008), proyectada en la sección Midnight Screenings de Cannes; The Yellow Sea (2010), estrenada en Un Certain Regard de Cannes, y El extraño (2016), mostrada fuera de concurso en el festival galo.

Pawel Pawlikowski regresa a la Europa de la posguerra con Fatherland, un camino que ya inició con sus largometrajes Ida (2013), ganadora de un Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y Cold War (Perlak, 2018), que recibió el premio a mejor director en Cannes.

Su último filme, que le valió el premio a mejor dirección ex aequo en Cannes, traslada al espectador a 1949 y se centra en la relación entre el escritor galardonado con el Premio Nobel Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija Erika (Sandra Hüller), actriz, escritora y piloto de automovilismo. Ambos emprenden un viaje por carretera y atraviesan una Alemania en ruinas.

Rami Malek, Tom Sturridge y Luther Ford encabezan el reparto de The Man I Love, una película con la que Ira Sachs ha participado en la competición oficial de Cannes y en la que un artista underground se enfrenta a un momento decisivo en la Nueva York de finales de los 80.

El director estadounidense ha sido seleccionado en Sundance con The Delta (1996), su ópera prima; Forty Shades of Blue (2005), que ganó el Gran Premio del Jurado; Keep the Lights On (2012); Passages (2023) y Un día con Peter Hujar (2025). Married Life (2007) fue estrenada en el Festival de Toronto y Frankie (2019) compitió en Cannes, mientras que en la Berlinale ha participado en las secciones Generation y Verano en Brooklyn (2016) y El amor es extraño (2014), ambas programadas después en Perlak.

Olivia Wilde dirige y protagoniza La invitación, una cinta que combina sátira, comedia de situación y drama para abordar de manera directa las grietas y los conflictos que pueden surgir en distintos momentos de la vida en pareja.

Tras mostrar el largometraje en Sundance, Wilde, acompañada en el reparto por Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, regresa a San Sebastián, donde ya presentó su segundo filme como directora No te preocupes querida (Perlak, 2022). Además, la exitosa Súper empollonas (2019) le valió el Premio Independent Spirit a la mejor ópera prima.

Estos títulos se suman a La bola negra, de Javier Ambrossi (Madrid, 1984) y Javier Calvo (Madrid, 1991). El filme, que se anunció en la presentación de las producciones españolas programadas para la 74º edición del Festival de San Sebastián, se alzó en el Festival de Cannes con el premio a la mejor dirección ex aequo junto a Fatherland de Pawel Pawlikowski.