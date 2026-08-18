La autopsia de Hayden Panettiere descarta traumatismos y deja pendiente la causa de muerte

La autopsia preliminar realizada a la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, fallecida ayer a los 36 años, descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte.

"No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales", informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, donde fue encontrada muerta.

El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro. Según la revista People, los informes hablan de una "mujer inconsciente" hacia las 13:50 -hora local- del domingo.



De acuerdo con las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People, se escuchó a los funcionarios hablar de una 'sobredosis' y un 'paro cardíaco'.



Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al 911 realizada por un amigo de la actriz, informó el portal TMZ citando fuentes policiales.

Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere aplicando "soporte vital cardíaco avanzado" y reanimación cardiopulmonar (RCP), pero la intérprete fue declarada muerta a las 14:32.

Hollywood llora

Diversas personalidades de la industria de Hollywood han lamentado la inesperada muerte de la actriz a los 36 años, una persona a la describieron como "un alma sabia y madura con un corazón profundo".

La estrella Viola Davis, quien trabajó con Panettiere en 2016 en la producción Custodia, recordó de ella su talento y su trabajo, que ahora quedará como un legado para futuras generaciones.

"Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo, porque sentía una profunda curiosidad por saber en quién te convertirías", escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el mayor sindicato de actores y actrices de Hollywood, SAG-AFTRA, trasladó en un comunicado sus condolencias a la familia y recordó su legado en proyectos como Héroes (2006-2010) o Nashville (2012-2018).

La protagonista de One Tree Hill (2003-2012), Bethany Joy Lenz, rindió homenaje en sus redes sociales a su amiga, a la que conoció a la edad de 9 años "riendo y jugando entre los ensayos de puesta en escena y de cámara".

"Sus largos y rebeldes rizos ondeaban tras ella. Se sabía sus diálogos y los de todos los demás. Su inteligencia era asombrosa. Entendía las escenas, los matices y las dificultades humanas como ninguna niña que hubiera visto jamás frente a la cámara. Y se sentaba contigo a charlar animadamente, luego se reía y se iba a jugar", agregó.

La mexicana Melissa Barrera, compañera de reparto en Scream VI (2023), también se apenó por la muerte de la actriz estadounidense. "Descansa en paz, dulce Hayden", escribió Melissa Barrera en una historia de Instagram.

Otras celebridades como la comediante Rosie O'Donnell o David Arquette, quien trabajó con ella en Scream IV (2011), se sumaron a las muestras de respeto por el fallecimiento prematuro de Panettiere subiendo una foto de la artista a sus redes sociales.

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie Héroes (2006-2010).

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También trabajó en Titanes: hicieron historia (2000), Mamá a la fuerza (2004), Soñando, soñando... triunfé patinando (2005) o Scream IV (2011).

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña apareció en populares series de televisión como Ally McBeal (1997-2002) y Malcolm in the Middle (2000-2006).

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias, tituladas This Is Me: A Reckoning y publicadas en mayo.

La artista era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.

En una entrevista con el programa Good Morning America en 2022 que recupera ahora ABC News, Panettiere habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado.