'La bola negra' apunta a los Oscar y resiste al 'streaming': estará más de un mes en cines antes de llegar a Netflix

La bola negra sigue sumando hitos. Netflix ha confirmado que otorgará a la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi el periodo de exhibición exclusiva en salas de cine más extenso en la historia de la compañía: un total de 47 días consecutivos.

La película, un drama épico basado en un cuento inacabado de Lorca, tenía previsto su estreno en España en octubre, pero finalmente llegará a las salas el 25 de septiembre. La fecha de estreno también se ha adelantado en Estados Unidos.

Según el calendario previsto inicialmente, el premiado filme de Los Javis tenía fijado su estreno en cines estadounidenses para el 6 de noviembre y su desembarco en la plataforma programado para el 4 de diciembre. Sin embargo, la compañía ha anunciado que la película llegará a las salas el 16 de octubre y pasará a estar disponible en el catálogo global de Netflix el 2 de diciembre.

La maniobra, asegura el medio estadounidense Variety, consolida la apuesta del gigante del streaming por situar el largometraje en una posición competitiva de cara a la temporada de premios, con la vista puesta en los Oscar.

La decisión de conceder un margen más amplio de la ventana de exhibición en salas rompe con las dinámicas habituales de la plataforma estadounidense.

En el caso de aquellas películas con pretensiones para competir en los galardones de la Academia de Hollywood, la compañía suele aplicar una ventana reducida de entre 14 y 21 días (de dos a tres semanas), límite técnico exigido por las normativas de elegibilidad de las distintas instituciones cinematográficas. Los estrenos sin pretensiones de candidatura en la temporada de premios prescinden directamente del paso por los cines.

Hasta la fecha, el récord de permanencia exclusiva en salas para una producción distribuida por la plataforma pertenecía a Historia de un matrimonio (2019), dirigida por Noah Baumbach, que tuvo un periodo de 30 días en cartelera.

En el mismo año, El irlandés, de Martin Scorsese, contó con 27 días de exhibición, mientras que Roma, de Alfonso Cuarón, se proyectó en salas durante aproximadamente tres semanas en 2018.

Esto supone uno de los compromisos más importantes de Netflix con la industria cinematográfica, ya que la plataforma se ha ido abriendo poco a poco a las salas para determinados proyectos.

A finales de este año, The Adventures of Cliff Booth, de David Fincher —título no oficial de la secuela de Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino—, se estrenará en exclusiva en IMAX durante dos semanas antes de llegar a Netflix.

Y en 2027, Narnia: El sobrino del mago, de la directora Greta Gerwig, será la primera película de la plataforma en tener un estreno tradicional en salas de cine (49 días consecutivos).

Aun así, el más de un mes y medio que la plataforma ha decidido darle a La bola negra también responde a las expectativas acumuladas por la cinta desde su presentación oficial en el Festival de Cannes. Producida originalmente por Movistar Plus+, la película cosechó un notable éxito en el certamen francés, donde Los Javis fueron galardonados con el premio a la Mejor Dirección.

Además de un récord histórico de aplausos (16 minutos), la película desencadenó una intensa disputa por sus derechos de distribución en el mercado estadounidense durante el propio festival. Tras una reñida puja comercial en la que compitieron firmas independientes como A24 y Mubi, Netflix se hizo finalmente con los derechos para su difusión en Estados Unidos y el mercado internacional.

Sin embargo, en su paso por el certamen francés, los propios cineastas manifestaron públicamente su intención de defender un recorrido prolongado de la película (rodada en 35 mm) en salas cinematográficas, priorizando la experiencia en pantalla grande a pesar de la posterior distribución en plataformas.

Sus deseos parecen haber sido concedidos, sobre todo teniendo en cuenta que ya se perfilan como unos de los favoritos de cara a los premios de la Academia de Hollywood. Según las predicciones de los Oscar 2027 publicadas por Variety, La bola negra no solo encabeza las quinielas en Mejor Película Internacional —donde parte como una de las candidatas más sólidas del año—, sino que también irrumpe con fuerza en Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.