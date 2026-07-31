'La última ronda en Venecia': hedonismo proletario en uno de los grandes fenómenos del cine italiano reciente

En un pasaje cargado de simbolismo, los protagonistas de La última ronda en Venecia se extravían en su tránsito perpetuo por los bares, las calles y los clubes de alterne de la región del Véneto. Perdidos en un diáfano enjambre de vías secundarias, la pareja de veteranos bebedores formada por Carlobianchi, alias Charliewhite (Sergio Romano), y Doriano (Pierpaolo Capovilla) manifiestan su renuncia a utilizar Google Maps y prefieren recurrir a un vetusto y cochambroso mapa de carretera.

La postura de los personajes, en la que confluyen un poderoso halo nostálgico y la constatación de una cierta decadencia, encuentra una fuerte resonancia tanto en la forma como en el fondo de esta película de apariencia modesta y discurso penetrante que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del cine italiano reciente.

Tras su estreno en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, La última ronda en Venecia –el segundo largometraje del joven Francesco Sossai (Feltre, 1989), nacido y criado en el Véneto– se acabó alzando con ocho premios David di Donatello de la Academia del Cine Italiano.

Tanto en su apuesta por el formato analógico como en su elegante combinación de panorámicas, zooms y planos detalle, La última ronda... parece una película perdida entre las décadas de 1970 y 1980, en plena resaca del cine europeo de la modernidad.

La dupla protagonista –unos inofensivos maleantes adeptos a la bebida– podría remitir al indolente universo de Los inútiles (1953) de Federico Fellini; sin embargo, el encanto de esta pareja de románticos perdedores, abonados a una suerte de hedonismo proletario, acaba remitiendo de forma más directa a la obra de Aki Kaurismäki –el apego de Sossai a la iluminación artificial y el profuso empleo de las canciones folk del cantautor Krano fortalecen el vínculo con la obra del cineasta finlandés–.

Luego, el director del filme ha declarado su admiración por las comedias de Marco Ferreri y Francesco Rosi, pero el referente que resuena con más fuerza en La última ronda... es El amigo americano (1977) de Wim Wenders. Ahí está el mostacho de Carlobianchi (que recuerda al de Bruno Ganz), el carácter deambulatorio de la película, su aura existencialista y, finalmente, la pertinente meditación sobre la alienación cultural provocada por la influencia yanqui.

Por momentos, parece que La última ronda... vaya a dejarse devorar por la melancolía. En una secuencia memorable, un conde italiano venido a menos (aunque tan locuaz como los personajes de Nanni Moretti) enuncia el fastidio que le provoca la avaricia capitalista: “¡Lo destruirán todo!”. Sin embargo, la película no se deja amilanar por la dócil banalidad de la realidad contemporánea y logra mantener en pie un espíritu indómito.

Este ímpetu subversivo toma forma en el proceso de (des)aprendizaje al que Carlobianchi y Doriano someten a un joven y algo alelado estudiante de arquitectura (Filippo Scotti), que aprenderá a saborear las mieles de la juventud gracias a la eterna inmadurez de la pareja de rufianes.