Reventas de hasta 1.000 euros por ver 'La Odisea' de Nolan en IMAX: ¿es el futuro del cine o un lujo excluyente?

La Odisea de Christopher Nolan, que se estrena este viernes, es el primer largometraje comercial rodado íntegramente con cámaras IMAX y en película analógica de 70 mm.

Esto ha convertido la ya de por sí esperada nueva película del cineasta británico en un fenómeno aún mayor que Oppenheimer (2023), que popularizó este formato y arrasó en taquilla con el duelo Barbieheimer.

Aunque La Odisea apunta a un estreno en taquilla de 100 millones de dólares —lo que supondría el mayor debut de Nolan desde El caballero oscuro: La leyenda renace—, solo 41 cines en todo el mundo proyectarán la película de la forma en la que su director la concibió.

El resto de salas mostrará versiones ligeramente diferentes, que pueden estar recortadas a relaciones de aspecto más pequeñas o proyectadas sin la claridad y la textura de la película analógica original (1.43:1). Cuando una película con esas medidas se proyecta en una pantalla de tamaño diferente, los cines recortan partes del encuadre.

La cantidad exacta que se recorta depende de la pantalla: algunos cines prescinden de hasta el 40% de la imagen, aunque a veces no es un recorte tan evidente para el espectador medio, sobre todo cuando la mayor parte de la acción ocurre en el centro del encuadre.

#TheOdyssey Only 41 cinemas in World can show Christopher Nolan’s vision the way he intended and India Doesn't Have a single one of them .



This is what you’re missing if you’re not in one of them:



70mm (2.21:1) → The “normal” big screen version



IMAX 70mm (1.43:1) → Full… pic.twitter.com/5zOqbqo1Fi — 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔 𝗨𝗡𝗖𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘𝗗 (@Cine_Uncensored) July 16, 2026

En España no existe ninguna sala capaz de proyectar en el formato IMAX de 70 mm, lo que obliga a los espectadores a elegir entre dos sucedáneos.

Por un lado, quienes busquen el gigantismo de la pantalla IMAX —aunque en formato digital— tendrán que acudir a cines como Kinépolis (Madrid y Valencia), Cines Palafox (Zaragoza) o las salas Cinesa de Parquesur (Leganés), Las Rozas Herón City, Diagonal Mar (Barcelona) y Festival Park (Mallorca).

Por otro, quienes prefieran priorizar la textura analógica del celuloide en 70 mm estándar (en pantalla panorámica tradicional) podrán hacerlo en el Phenomena Experience (Barcelona), el mk2 Cine Paz (Madrid) o los cines Aragonia y Palafox (Zaragoza).

'La Odisea': Nolan recupera la magia del cine de aventuras con un espectáculo visual en perfecto equilibrio rítmico

Acceder a cualquiera de estas opciones se ha convertido en una experiencia premium cuyas entradas duplican el coste de una sesión normal, para la que hay entradas de sobra. En Estados Unidos, donde solo 25 cines ofrecen la experiencia cinematográfica completa en IMAX de 70 mm —entre ellos el emblemático AMC Lincoln Square 13 de Manhattan—, las entradas cuestan 33 dólares.

Este cine neoyorquino ha programado pases ininterrumpidos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, pero las entradas están agotadas para todo el fin de semana del estreno.

Ante el lleno absoluto, los espectadores más ansiosos han recurrido a la reventa en eBay, donde se ofrecen entradas que alcanzan los 1.000 dólares, según asegura The Washington Post.

La concepción de que estas proyecciones son una experiencia imposible de replicar en casa sirve como una de las pocas vías eficaces para arrastrar a los espectadores a las salas y rentabilizar la exhibición de gran presupuesto.

Y la estrategia funciona: el año pasado, las ventas de entradas de IMAX alcanzaron una cifra récord de 1.280 millones de dólares en todo el mundo. Por lo tanto, está claro que La Odisea no será la última producción que vincule su campaña de marketing a la exclusividad de este formato.

De hecho, las entradas para Dune: Parte tres, de Denis Villeneuve — otro entusiasta de filmar en este formato—, se han agotado a pesar de que su estreno será este diciembre.

Y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que no llegará a los cines hasta el verano de 2027, ya se está promocionando como un gran evento especial bajo el sello IMAX.

Abanderado del IMAX

Christopher Nolan ha hecho bandera de un formato prácticamente obsoleto, muy costoso y engorroso con el que rodar. Ningún cineasta lo asume a la ligera, pero Nolan, empeñado en devolver al espectador la espectacularidad de la experiencia en sala, se ha lanzado a esta aventura en una producción astronómica de 250 millones de dólares.

“Me siento muy satisfecho por haber logrado finalmente una ambición que tenía desde los 16 años: rodar una película completa en formato IMAX, que ofrece una calidad de imagen extraordinaria. Sin duda, creo que el futuro del cine pasa por seguir desafiando los límites técnicos y ampliando las posibilidades de lo que el cine puede lograr en ese aspecto”, explicó Nolan.

El cineasta es un fiel seguidor de esta tecnología desde que en 2008 utilizara estas cámaras para algunas secuencias de El caballero oscuro. De hecho, dada su estrecha colaboración, IMAX dedicará en exclusiva todas sus salas a La Odisea durante un ciclo de tres semanas que, previsiblemente, se prolongará debido a la enorme afluencia de público que se anticipa.

Sin embargo, realizar un largometraje entero con ellas es una proeza técnica: en el set, las cámaras emiten un ruido ensordecedor que requiere el uso de carcasas insonorizadas, mientras que en los cines los rollos de película pesan cientos de kilos y deben moverse con montacargas por proyeccionistas específicamente formados para utilizar el equipo.

Tras alcanzar un año récord en taquilla en 2023, impulsado por Oppenheimer, IMAX sabía que necesitaba ampliar su flota de proyectores de película de 70 mm de cara al estreno de La Odisea.

El gran obstáculo, según aseguró el CEO de IMAX, Richard Gelfond, a Variety, es que no se han fabricado nuevos proyectores de película en unos 50 años. Muchas de las piezas necesarias "sencillamente ya no existen" y los planos de diseño originales nunca se mantuvieron adecuadamente, perdiéndose el conocimiento técnico para reproducirlos.

Esta pérdida de interés se remonta a la transición de Hollywood del celuloide a la proyección digital que comenzó a finales de la década de 2000. A medida que los cines empezaron a pasarse a los proyectores digitales (que son más baratos y fáciles de mantener), los fabricantes dejaron de producir proyectores de película analógicos y las piezas de repuesto correspondientes.

Ante esta situación, la compañía se embarcó durante más de un año en un esfuerzo monumental para localizar proyectores rotos, abandonados y olvidados, aprovechando sus componentes para restaurar e instalar unidades adicionales en sus propias instalaciones, además de formar desde cero a 60 nuevos operadores de cabina, señala la revista estadounidense.

Encontrar fabricantes industriales para sustituir las piezas obsoletas fue "prácticamente imposible" debido a la complejidad de los componentes y a que el mercado es demasiado pequeño. A pesar de estas dificultades, el esfuerzo dio como resultado 41 salas IMAX de 70 mm en todo el mundo para La Odisea, frente a las 30 que hubo para Oppenheimer (un aumento de 11, tras perderse un proyector durante el proceso).

Además, ampliar el formato IMAX 70 mm afronta otra limitación estructural. La empresa explicó a Variety que los exhibidores no están construyendo suficientes salas capaces de albergar sus imponentes pantallas con relación de aspecto 1.43:1 debido a los elevados costes de construcción. Por lo tanto, incluso si IMAX descubriera la forma de fabricar más proyectores de 70 mm, hay muy pocos cines en los que realmente se podrían instalar.

"Parte de nuestra estrategia consiste en ver hasta dónde podemos llegar. Pero, sin duda, dada la demanda, me gustaría ver más películas así", aseguró Gelfond.

La compañía canadiense se reivindica como una herramienta para "ayudar a los cineastas a dar vida a sus visiones; nos encantaría que hubiera más sistemas IMAX de 70 mm disponibles para el creciente número de directores que quieren crear y presentar en este formato único en su clase".

Sin embargo, como apunta Will Gottsegen en The Atlantic, "a medida que los cineastas y los estudios contemporáneos siguen apostando por los formatos premium, parte del público está quedando excluida".

El director de Dune, Denis Villeneuve, ha dicho que el IMAX es "el futuro del cine", y Ryan Coogler, director de Los pecadores, también rodada en IMAX 70 mm, afirmó que la relación de aspecto 1.43:1 ofrece "el impacto total de cada imagen tal y como la concebimos para ser vista".

"Cuando tan pocos cines pueden ofrecer la verdadera experiencia IMAX, ese discurso puede empezar a resultar molesto", señala Gottsegen. "Si este es el futuro del cine, no todo el mundo podrá compartirlo".