Javier Ruiz Caldera, Roberto Bueso y Mikel Gurrea lucharán por la Concha de Oro en San Sebastián

5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, El mal padre, de Roberto Bueso, y Sants, de Mikel Gurrea, son las tres películas españolas que competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián, ha anunciado este viernes el director del certamen, José Luis Rebordinos.

En total, han anunciado desde la sede de la Academia de Cine, 25 títulos, dos de ellos series, para las diferentes secciones del festival, que se celebra del 18 al 26 de septiembre. Las primeras películas que se han anunciado son producciones españolas, como es tradicional antes que las internacionales.

Además de las películas en competición en sección oficial, se han anunciado fuera de concurso la nueva película de Fernando Trueba Bajañí, un proyecto en el que acompaña al guitarrista Niño Josele; mientras en Nuevos Directores estará Javier Giner con Esta soledad. Por su parte, Isaki Lacuesta presentará Jaleos en Velódromo, otro largometraje documental sobre el universo musical del flamenco.

Tras pasar por Made in Spain con sus largometrajes La banda (2019) y Llenos de gracia (2022), Roberto Bueso (Valencia, 1986) concursa por primera vez por la Concha de Oro con El mal padre, su tercera película, protagonizada por Eduard Fernández.

El cineasta valenciano narra la historia ficticia de un célebre escritor y académico que, tras años distanciados, reúne a sus tres hijos para pedirles un último deseo: pasar las Navidades en la casa donde veraneaban de niños.

Mikel Gurrea (San Sebastián, 1985) regresa a la competición con Sants, en la que una mujer, interpretada por Victoria Luengo, entra a formar parte de un grupo de ladrones de figuras religiosas, mientras lidia con la inminente muerte de su madre (Ariadna Gil).

Suro (Sección Oficial, 2022), debut en el largometraje del cineasta donostiarra desarrollado en Ikusmira Berriak, logró el Premio Irizar al Cine Vasco, el Premio FIPRESCI de la crítica internacional y el Premio Euskal Gidoigileen Elkartea al mejor guion.

5 minutos más es la película con la que se estrena en la competición oficial Javier Ruiz Caldera (Viladecans, 1976). El filme está protagonizado por Javier Cámara, Berto Romero, que también firma el guion, y Belén Cuesta.

La historia se centra en un matrimonio en crisis, atrapado en un bucle temporal. El director catalán participó en el I Encuentro de Escuelas de Cine (hoy Nest) con el cortometraje Treitum (2002), para después volver a San Sebastián con trabajos como Superlópez (Made in Spain, 2019) o El otro lado (Velódromo, 2023), serie codirigida junto a Alberto de Toro.

Trueba, Monzón y Pérez Sañudo, en Proyecciones Especiales

Fernando Trueba (Madrid, 1955) presentará en las proyecciones especiales de la sección oficial Bajañí, un recorrido sonoro por tres países y universos musicales a través de la guitarra de Niño Josele.

En el mismo apartado se encuentra Daniel Monzón (Palma de Mallorca, 1968), director de Celda 211 (2010), con Ruega por nosotras, un largometraje ambientado en 1974 que sigue el internamiento de Ana (Zoe Bonafonte), una joven rebelde de 19 años, en el denominado Patronato de Protección de la Mujer de Madrid.

Además, se podrá ver aquí el nuevo trabajo de David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987), Sacamantecas, un thriller con Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz inspirado en hechos reales y ambientado al final de la III Guerra Carlista, cuando varias mujeres son estranguladas en Vitoria y la hermana de una de una de las víctimas busca justicia.

Por su parte, Isaki Lacuesta (Girona, 1975) presentará en Zabaltegi-Tabakalera la no ficción Jaleos, un recorrido por la historia del flamenco narrado por C. Tangana y que conecta arte, política y cultura popular.

Además, en la sección oficial (fuera de concurso) estará la serie El castillo, un policiaco de seis capítulos que cuenta la historia real del auge de la mafia proxeneta española. Basada en el libro de no ficción El proxeneta, de Mabel Lozano, está creada y escrita por Isabel Peña (Zaragoza, 1983), coguionista de las películas de Rodrigo Sorogoyen, y Eduardo Villanueva (Madrid, 1981). La dirección principal corre a cargo de Elena Martín Gimeno (Barcelona, 1992), autora de largometrajes como Júlia ist (2017) y Creatura.

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