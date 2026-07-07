Las primeras críticas ensalzan 'La Odisea' de Nolan: "logro asombroso", "aterradora", "grandiosa"...

Aunque quedan todavía diez días para su estreno en salas, ya han empezado a circular las primeras impresiones de La Odisea, la adaptación del poema de Homero que ha rodado Christopher Nolan, presentada ayer en Londres, y no pueden ser más positivas.

"Grandiosa y cautivadora", "logro asombroso" o "festín cinematográfico" son algunos de los calificativos que le han dedicado al filme los periodistas cinematográficos en redes sociales. Las críticas completas, sin embargo, no se podrán publicar hasta el miércoles 15, al menos en España.

"Es sinceramente difícil imaginar a cualquier otro cineasta en el planeta capaz de llevar ese material original a la pantalla con esta magnitud, alcance y corazón", ha escrito Perri Nemiroff, de Collider, en X. "Nolan hace un trabajo notable tejiendo los episodios de la historia, y lo hace todo sin perder el ritmo en ningún momento".

Christopher Nolan's #TheOdyssey is an absolute triumph and a crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time. It feels like everything Nolan has been working toward with IMAX has culminated here. The production design is incredible, the action is… pic.twitter.com/yLxocUEEdn — Erik Davis (@ErikDavis) July 6, 2026

Andrew J. Salazar, de Discussing Film, habla de "escenas espectaculares y aterradoras", pero es "cómo recontextualiza con buen gusto la historia para la actualidad" lo que se le ha quedado en la cabeza.

"Una secuela sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) de Oppenheimer", dice del filme David Erlich, de IndieWire, quien es de los pocos que le pone alguna pega. "Demasiado torpe para ser lo mejor de Nolan, pero el acto final recompensa el viaje", apunta.

Simon Thompson señala el trabajo de un elenco estelar. "Matt Damon le da todo a Odiseo en una actuación de alto voltaje que es lo mejor de su carrera", asegura el crítico. "Robert Pattinson es excepcional como Antínoo y el Eumao de John Leguizamo es sublime".

"Un triunfo épico y espectacular", ensalza Jazz Tangcay, de Variety. "Christopher Nolan es un visionario, y La Odisea es una obra de arte. Las escenas de batalla, especialmente en Troya, son impresionantes".

"El diseño de producción es increíble, la acción es alucinante y la escala es como nada que haya hecho [Nolan] antes", apunta Erik Davies, de Fandango. "Lo que realmente me sorprendió es cuánto abraza el horror. Algunos de los momentos más grandes de la película son genuinamente inquietantes, sin perder nunca de vista la humanidad en el núcleo de la historia".

En cualquier caso, estos comentarios positivos no han logrado apaciguar las críticas que la película lleva recibiendo en redes sociales desde que se estrenó el primer trailer, principalmente por la fidelidad a la obra, por la oscura estética visual y por un supuesto exceso de diversidad en el reparto que ha molestado a las hordas antiwoke.

En especial, estas voces criticaron que el cineasta británico eligiera a Lupita Nyong'o como Helena de Troya y se echaron las manos a la cabeza con el rumor -que ha acabado siendo falso- de que el actor trans Elliot Page interpretaba a Aquiles, a quien dio vida en Troya (Wolfgang Petersen, 2004) un hipermusculado Brad Pitt.

Lo atestigua Jacob Kleinman, de Polygon, que ha comentado las respuestas que recibió su publicación sobre La Odisea en X: "Las respuestas furiosas a este tuit muestran que la derecha reaccionaria no tiene ningún argumento real contra esta película: 'Es woke. Es ofensiva para los griegos. Es gay'. Están por todos lados. Todo lo que saben es que papá Musk odia La Odisea, así que por eso ellos también la odian".

Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon y Robert Pattinson, en la presentación de 'La Odisea' en Londres Tim P. Whitby/Getty Images for Universal Pictures

En cualquier caso, por mucho que algunos pataleen, no parece que puedan mellar ni un poquito el éxito de un filme que promete arrasar en pantalla.

Se trata de la primera película rodada íntegramente en formato IMAX, en escenarios naturales de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia, y en el depósito de agua de Falls Lake de los estudios Universal de Los Ángeles. Para ello, ha contado con un presupuesto de 250 millones de dólares. En total, Nolan rodó unas 100 horas de metraje en bruto.

La película cuenta con un carrusel de estrellas sin parangón en el cine reciente: Matt Damon interpreta a Ulises; Tom Holland, a Telémaco; Anne Hathaway, a Penélope; Robert Pattinson, a Antínoo; Charlize Theron, a Calipso; Lupita Nyong’o, como Helena de Troya; Zendaya, como Atenea...