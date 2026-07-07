¿Qué perfil busca Amazon para el nuevo James Bond y por qué Jacob Elordi y Callum Turner estarían descartados?

La intriga alrededor de la próxima entrega de la saga de James Bond podría dar para una película. Desde que Daniel Craig abandonara al personaje de 007 en el año 2021 tras Sin tiempo para morir (Cary Joji Fukunaga), la elección del futuro rostro del agente más famoso del servicio secreto británico se está postergando y el casting no termina de quemar etapas.

Durante 60 años, la productora EON Productions, controlada por la familia Broccoli, había sabido reinventarse una y otra vez para que las películas de la saga no solo fueran un éxito, sino también un auténtico evento.

Para ellos, solo había una cuestión absolutamente innegociable: el hábitat natural y necesario para James Bond es la gran pantalla. De hecho, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los ejecutivos que gestionaban al personaje, controlaron el impulso de seguir los pasos de franquicias como Marvel o Star Wars y se negaron a hacer series, spin-offs o cualquier producto derivado.

Daniel Craig, el último 007, en una escena de 'Skyfall'. Sony Pictures

Sin embargo, en el año 2021, Amazon entró en escena. La compañía pagó 8.500 millones de dólares para adquirir MGM, el estudio que controlaba a EON Productions. Juntos comenzaron la producción de Bond 26, incluso llegando a elegir al actor Aaron Taylor-Johnson para interpretar al espía en 2024, pero las rencillas con la empresa de Jeff Bezos no tardaron en llegar.

Finalmente, en febrero de 2025, Amazon terminó con estos desencuentros creativos a golpe de talonario: 1.000 millones más para hacerse con el control total del universo creado por Ian Fleming, y todo volvió a la casilla de salida.

Ahora, James Bond vuelve a estar en boca de todos. Hace pocos días el medio estadounidense Deadline informaba de que las audiciones para interpretar al agente con licencia para matar volverían a abrirse en el mes de agosto.

Una vez anunciado que Denis Villeneuve (Dune, La llegada) iba a ponerse detrás de las cámaras, que el guion lo firmaría Steven Knight (Peaky Blinders, Promesas del Este) y que sería producida por Amy Pascal (Spider-Man) y David Heyman (Harry Potter), el paso que toca ahora es el más importante: quién va a poner rostro al agente 007.

Escena de 'No time to die', la última película de Daniel Craig como 007. Universal Pictures

Los requisitos para ser James Bond

A lo largo de la historia ha habido seis actores que han encarnado al espía, y la elección nunca ha sido fácil. Sin embargo, sí se puede identificar una serie de patrones que puedan dar alguna pista sobre quién será el elegido.

Para empezar, el requisito más evidente: debe ser un actor británico. Esto no quiere decir que sea inglés. De hecho, de los seis, sólo dos son nacidos en Inglaterra, Craig y Roger Moore. Sean Connery nació en Escocia, Timothy Dalton, en Gales y Pierce Brosnan, en Irlanda, siendo la excepción George Lazenby, de nacionalidad australiana.

No tiene pinta de que la nueva producción vaya a dejarse llevar por esta anomalía, por lo que varios pesos pesados que vienen sonando desde hace tiempo quedarían fuera de la carrera, como los estadounidenses Glen Powell o Austin Butler.

George Lazenby interpretando a Bond en 'Al servicio secreto de su majestad'. C. B. Films

Por otro lado, es curioso que, de los seis, tres fueron descartados en algún momento o rechazaron el papel antes de acabar aficionándose al Vodka Martini "agitado, no revuelto" (Moore y Dalton incluso declinaron el ofrecimiento en dos ocasiones). Esto reforzaría la posibilidad que muchos llevan planteando desde hace tiempo: que el nuevo Bond fueran Idris Elba o Tom Hardy, considerados hace años para el rol, antes de que el estudio se decantase por Daniel Craig.

Sin embargo, Deadline también reveló hace un tiempo cuál es el enfoque de Villeneuve y su equipo para su Bond. Si bien parece ser que no se dejarán guiar necesariamente por la tradición histórica de que el agente tenga que ser blanco, sí se descarta la posibilidad de que el personaje cambie de género, lo que elimina de la carrera a actrices como Jodie Comer, Lupita Nyong’o o incluso Lashana Lynch, presentada en No es tiempo para morir como la sucesora de Bond en el programa doble cero.

Esto descartaría también la posibilidad de que existiera una continuidad entre la saga de Craig y la que está por comenzar (obviando el hecho de que el mismo protagonista muere al final de esta, claro).

Además, habrá tres características a las que el casting pondrá particular atención. Por un lado, buscan a un actor joven sobre el que construir una serie que pueda durar “al menos tres o cuatro películas”, según adelantaba Deadline.

Lashana Lynch como la nueva 007 en 'No time to die'. Universal Pictures

Hasta la etapa de Craig, las películas de la franquicia se estrenaban cada 1 o 2 años, con la salvedad de los seis años entre Licencia para matar (1989) y Goldeneye (1995). Las producciones son cada vez más ambiciosas y los procesos más largos, por lo que Amazon busca un actor con el que contar durante más tiempo.

En segundo lugar, se ha revelado que Denis Villeneuve y Steven Knight se han inspirado en las primeras novelas de Ian Fleming para esta adaptación, en las cuales se describía a Bond como “un instrumento contundente”. Letal, efectivo, sin escrúpulos y con una presencia física imponente, así tiene que ser el actor escogido.

Pierce Brosnan como Bond en 'Goldeneye'. United International Pictures

"Sea quien sea, tiene que tener pinta de poder matarte con sus propias manos en un momento", explicaba una fuente anónima al medio americano. "Eso tiene que quedar claro desde la primera vez que lo veas”.

Por último, según reveló la directora de casting Nina Gold al periodista británico Baz Bamigboye, el actor elegido debe “irradiar atractivo sexual”. Esa faceta de seductor es otro de los distintivos del personaje a lo largo de su historia, tanto en novelas como en películas. De hecho, una de las inspiraciones de Fleming para el personaje fue el militar dominicano Porfirio Rubirosa Ariza, conocido por su carisma, su estilo caballeresco y su vida de playboy.

A todo esto hay que sumarle otro factor que puede ser clave en la decisión final. En una reciente entrevista al medio inglés Independent, Debbie McWilliams, encargada del casting de las películas de la franquicia desde Solo para sus ojos (1981), responsable de seleccionar a Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, afirmó que era esencial que el nuevo James Bond fuera un completo desconocido.

La directora de casting rechaza la posibilidad de que actores como Jacob Elordi, Tom Holland o Callum Turner interpreten al espía: “Sabemos demasiado sobre ellos”, explica. McWilliams razona que la audiencia debe creer que el protagonista tiene licencia para matar, y eso se pierde si sabemos dónde compra, quiénes son sus padres o dónde vive. "Queremos saber lo menos posible sobre ellos porque eso son los espías”, apunta.

Este parámetro no solo lo aplicó McWilliams, ya fue fundamental en las elecciones de Sean Connery y George Lazenby, quien ni siquiera era actor. En este sentido, el casting de la franquicia ha encontrado una mina de oro en el mundo del teatro (en el caso de Craig fueron decisivos sus papeles en Hurlyburly, de David Rabe, y A Number, de Caryl Churchill), y podrían seguir explotándola.

De hecho, Baz Bamigboye confiesa haberse encontrado con Gold varias veces en estrenos del West End de Londres, y aprovechó para deslizar un par de nombres. La directora de casting, según cuenta, “no dejaba de asentir” al escuchar los nombres de David Shields (Masters of the Air, Drácula) o Luke Thompson (The Bridgertons, Dunkerque), así que son nombres a tener en cuenta de cara al futuro.

Otra posibilidad podría venir de un mundo tan diferente como el de los videojuegos. A final de mayo salió al mercado 007 First Light, una aproximación a los orígenes del personaje con el irlandés de 31 años Patrick Gibson como Bond.

Lo que está claro es que la decisión aún tardará en llegar. Mientras se acaba el guion y Villeneuve termina la campaña de la nueva entrega de Dune, el estreno de Bond 26 se retrasará seguramente hasta 2028. Mientras, Señor Bond, le seguiremos esperando y revisitando las 25 películas de la saga más larga de la historia del cine.