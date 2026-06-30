El 'Don Quijote' que Orson Welles dejó inacabado se culminará en Madrid

En 1957, el cineasta estadounidense Orson Welles comenzó uno de sus proyectos más personales, Don Quijote, la adaptación de la gran novela de Miguel de Cervantes. Pese a su ímpetu inicial, la producción se acabó postergando casi 30 años sin encontrar una conclusión.

El rodaje comenzó en México, pero se acabó moviendo a Italia y luego a España, donde aprovechó la realización de la serie documental Viaje por el país de Don Quijote para grabar nuevas escenas de la titánica adaptación.

El proceso de montaje, en el que trabajó en paralelo, también se fue dilatando. Welles lo empezó tras acabar El proceso en 1961 y continuó mediada la producción de Campanadas a medianoche en 1964. Conforme pasaban los años, Welles fue descartando escenas e ideando otras nuevas. Ni siquiera el fallecimiento en 1972 de los actores que encarnaban al Quijote y Sancho Panza impidió que siguiera rodando nuevas escenas, esta vez en color.

En 1982, apenas tres años antes de su muerte, Welles seguía aportando nuevos matices a una película que siempre quedaría inacabada y que se había convertido en algo tan cercano a él que incluso la llamaba “Il mio bambino”.

Ahora, las filmotecas española, francesa e italiana y el Filmmuseum München, han unido fuerzas para comenzar un proyecto que reconstruya la película. Esteve Riambau, historiador, cineasta, antiguo director de la filmoteca de Catalunya y experto en la obra de Orson Welles, será el encargado de dirigir el trabajo.

“Queremos hacer una versión que sea la definitiva”, explica a El Cultural Riambau, que pone énfasis en que serán absolutamente respetuosos con el autor. “Estamos convencidos de que Welles no terminó la película, y no la vamos a acabar nosotros. El objetivo es mostrar lo que él había hecho, para que pueda verse hasta dónde había llegado y por dónde iban las cosas”.

Para ello, el equipo de trabajo contará con una serie de materiales conservados en las diferentes instituciones que participan en el proyecto. Por un lado, la Cinémathèque Française cuenta con alrededor de 80 minutos de positivos en 35 mm que fueron exhibidos en el Festival de Cannes de 1986 y que formaron parte de la exposición My name is Orson Welles en 2025.

'Don Quijote' de Orson Welles. Foto: Filmoteca Española

Filmoteca Española adquirió en 1991 una serie de rollos de película de 16 y 35 mm de 50.000 metros en conjunto, además de los derechos de todos los materiales existentes para fines culturales y de investigación.

El Filmmuseum de Múnich aportará su colección dedicada a Orson Welles con copias de trabajo, negativos, fragmentos, cintas, vídeos y documentos en papel de la última etapa del cineasta, donde se incluyen materiales relacionados con Don Quijote.

Además, contarán con más de 40.000 metros de negativos de película que custodiaba el montador Mauro Bonanni en los estudios de Cinecittà, y que Oja Kodar, colaboradora artística de Welles en sus últimos años, recuperó en 2017. Según Riambau, “son materiales que aún no ha visto nadie”. La Cineteca Nazionale empezará a digitalizar estas imágenes en las próximas semanas.

A todo eso, hay que sumarle más de 2.000 páginas de guion que Welles fue escribiendo con los años y notas para la dirección y el montaje que Riambau ya está estudiando. Pese a todo, está convencido de que también hay material que se ha perdido.

'Don Quijote' de Orson Welles. Foto: 39 escalones

Por supuesto, la puesta en marcha de este trabajo no ha sido nada fácil. En los últimos años Oja Kodar impulsó la iniciativa de juntar en Madrid todos los materiales relacionados con Don Quijote, convencida de que era donde debían estar. Entonces ya se había puesto en contacto con Riambau, cuando este era director de la Filmoteca de Cataluña, pero no fue hasta 2024 cuando se concretaría la reconstrucción de la película.

Según cuenta Riambau, se encontraba en Bolonia por la inauguración en la ciudad de la ya mencionada exposición My name is Orson Welles, donde el director fue contratado como asesor científico. La inauguración coincidió con la presentación que hizo la Cinémathèque Française de la restauración de Napoleón de Abel Gance. Según afirma Riambau, fue en la ciudad italiana donde empezó a gestarse el proyecto: “Enseguida tuvimos la primera reunión con las otras dos filmotecas que tenían materiales”.

Para que pueda verse acabado, aún habrá que esperar un poco más. Según Riambau, “todavía quedan muchas puertas por abrir, huecos por explorar y laberintos en los que perdernos”. Por el momento, el director va a dedicar este año a buscar una estructura, indagando en archivos, correspondencias, memorándum y testimonios de la época. Además, se dedicará tiempo a digitalizar los materiales pendientes.

'Don Quijote' de Orson Welles. Foto: 39 escalones

De cara al año que viene, su empeño será “cruzar ese contenido con las imágenes para ver lo que hay y lo que no hay, cuál es el estado de esas imágenes y cuantas versiones existen”.

Por último, la tercera fase del proceso será reunir a un equipo de montaje profesional para organizar y dar forma al material “para que pueda ser visible al público”.

Para Riambau, este proyecto representa un “ahora o nunca” para su generación, una iniciativa que “se tenía que haber hecho hace años y no se pudo”. El director afronta este reto “con muchísima ilusión” y lo ve como “la culminación de muchos años de trabajo”. Así, serán dos sueños los que se cumplen. El de Riambau, claro, pero también el de Orson Welles, casi 70 años después.