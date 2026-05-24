Los Javis, de Drag Race y Operación Triunfo a estar en el Olimpo de Cannes con Buñuel y Almodóvar

Los Javis irrumpieron en la última edición del Festival de Cannes a lo grande: ganando el Premio a mejor dirección ex aequo por La bola negra y asegurando su distribución en Estados Unidos gracias a una compra de Netflix por la que hubo una puja feroz.

Avisaron, eso sí, de que la suya es una película concebida para la gran pantalla —su estreno en salas españolas está previsto para octubre— y no solo para el consumo en plataformas; un requisito que para ellos resulta irrenunciable. La bola negra, rodada en 35 mm, está inspirada en una obra de teatro inacabada de Federico García Lorca de la que solo se conservan cuatro páginas.

El poeta se encuadra perfectamente en el imaginario de esta dupla creativa formada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes han reivindicado lo queer en toda su carrera. En Cannes, ellos mismos defendieron que estudiar al poeta “de forma aséptica” ha sido, en cierto modo, una forma de homofobia. "Nunca se habló de su sexualidad porque se decía que no era importante en su obra, pero el sufrimiento está presente en su creación", explicó Calvo.

Estos dos auténticos entertainers, abanderados de la cultura pop y curtidos en programas de televisión, han terminado por hacerse un hueco en el Olimpo del cine español junto a Buñuel y Almodóvar, los únicos otros cineastas patrios laureados con la dirección en el certamen francés. Buñuel lo logró en 1951 por su aclamada película Los olvidados (1950) y el cineasta manchego en 1999 por la oscarizada Todo sobre mi madre. "Almodóvar siempre va a ser el maestro", aseguró Ambrossi en la rueda de prensa en Cannes, posterior al premio.

Su trayectoria es cuanto menos curiosa. Camp, incluso. Su ópera prima, La llamada (2017), fue un musical LGTBIQ+ que nació como una pequeña obra en el Teatro Lara de Madrid para acabar convertida en un fenómeno de culto y ganadora del Goya a mejor canción original. En ella, el despertar espiritual de María (Macarena García) se entrelaza con el descubrimiento de la identidad y la orientación sexual de su amiga Susana (Anna Castillo)

La película consolidó su universo pop y toda una troupe de actores y actrices —Anna Castillo, Brays Efe, Macarena García, Claudia Traisac, Belén Cuesta— con los que han trabajado en series como la popular Paquita Salas (2016).

Después del éxito de La llamada, fueron profesores de interpretación en Operación Triunfo durante las ediciones de 2017 y 2018, y regresaron como profesores invitados en 2023. "En OT aprendí a dirigir a actores nóveles y entonces hicimos Veneno, hicimos La Mesías, dirigiendo a niñas y a actrices que era su primera vez”, aseguró Calvo.

En 2020, la serie Veneno, sobre las memorias de Cristina Ortiz, se convirtió en un fenómeno mundial (HBO la compró para EE. UU.). Los Javis lograron que un personaje que había sido "carne de cañón" televisiva fuera visto con dignidad y humanidad, visibilizando la realidad trans en España y sentando un precedente en la industria al escoger actrices trans para interpretar papeles trans.

La serie tuvo mucho que ver en que Los Javis comenzaran como jurados en el reality Drag Race España en 2021, junto a Ana Locking, aportando su mirada sobre el drag, el espectáculo y la construcción de personajes. De hecho, aseguró Calvo en Cannes, sin su trabajo en este programa nunca habría podido escribir: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra”, una frase de La bola negra de Penélope Cruz que ya se ha hecho muy popular.

Con el éxito mundial de Veneno, decidieron crear su propia productora, Suma Content, que nació no solo para producir sus proyectos, sino también para impulsar el talento de otros creadores con una mirada similar a la suya, como hicieron con Cardo (2021) o Vestidas de azul (2023), y han hecho recientemente con Mi querida señorita (2026).

En 2023, la llegada de La Mesías supuso otro fenómeno incontestable que consolidó su idilio con la crítica internacional antes de su triunfo definitivo con La bola negra. La serie también tuvo su puesta de largo en el Festival de Cannes, dentro de la sección Canneseries, donde la prensa francesa se rindió ante este complejo relato sobre el trauma, el fanatismo religioso y el arte como vía de escape.

"Me gusta investigar, rodearme de mi colectivo y enriquecerme. Cada paso del camino nos ha llevado aquí. Nuestra intuición nos ha llevado aquí", señaló Calvo al terminar la gala, para quien el reconocimiento de Cannes es como recibir "palabras de aliento". "Es como que el festival nos dice 'vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz e investigando las maneras de crear".

Tras este galardón, ya no hay dudas de que la dupla, pese a su separación sentimental, seguirá creando en conjunto. "Nos hemos mirado y hemos pensado: un ratito más, por lo menos un par de años", aseguró Ambrossi. "Y en inglés", agregó Calvo, confirmando que el fenómeno de Los Javis ya no tiene fronteras.