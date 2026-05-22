Vicky Krieps brilla en 'Love Me Tender': "No es necesario que el sistema sea monstruoso para destruirte"

Basada en la novela autobiográfica de la autora francesa Constance Debré, Love Me Tender es una película brutal y conmovedora sobre el precio de la libertad y la honestidad con uno mismo. Cuenta la historia de Clémence, una mujer atrapada en una espiral judicial absurda y cruel después de separarse de su marido y asumir públicamente su homosexualidad.

La interpreta con enorme fuerza Vicky Krieps (Hesperange, Luxemburgo, 1983), una de las actrices europeas más importantes de su generación gracias a trabajos como El hilo invisible (Paul Thomas Anderson, 2017), Father Mother Sister Brother (Jim Jarmusch, 2025) y la alemana La emperatriz rebelde (Marie Kreutzer, 2022).

Productora asociada del proyecto, Krieps compone un personaje explosivo y profundamente humano: una mujer que descubre tardíamente su lesbianismo y se entrega a una vida libre y caótica mientras lucha por ver a su hijo frente a un marido diabólico y un sistema judicial enfermo. El tristemente célebre Síndrome de Alienación Parental planea sobre toda la historia.

Pregunta. Es productora asociada de Love Me Tender. ¿Por qué sentía que debía implicarse de esa manera?

Respuesta. Es una película que habría querido ver como espectadora. Cuando leí el guion sentí inmediatamente que necesitaba que existiera. No sé explicarlo racionalmente. Es algo intuitivo. Como actriz, hay personajes que empiezan a hablarte de inmediato.

P. La lucha de la protagonista contra el sistema judicial deja el corazón helado. ¿En la vida real David no tiene nada que hacer contra Goliat?

R. Lo terrible es que no hace falta que el sistema sea explícitamente monstruoso para destruirte. Basta con que sea absurdo, frío y burocrático. La película habla de cómo la estupidez puede provocar un daño inmenso. A veces sentimos que vivimos dentro de Kafka multiplicado por cien. Pero también hay algo luminoso porque ella entiende algo muy profundo sobre el amor: que la única forma real de amar a alguien es dejarlo ir. Comprende que si continúa luchando, el niño pasará años atrapado entre tribunales, abogados y conflictos interminables. Para mí eso es el verdadero amor maternal.

El dinero es poder

P. ¿Perviven muchos prejuicios homófobos en el sistema de manera soterrada?

R. Claro que existe un prejuicio evidente hacia la homosexualidad femenina, pero el verdadero tema de la película es el poder. Porque al final el padre tiene dinero y la madre no. Vivimos en un mundo donde quien tiene dinero tiene poder, y hará cualquier cosa para conservarlo.

»El marido es abogado. Conoce perfectamente el sistema. Sabe qué palabras utilizar y sabe que basta insinuar determinadas cosas para activar inmediatamente el miedo de las instituciones. Además, puede prolongar los procedimientos indefinidamente porque tiene recursos económicos para hacerlo. Quien tiene dinero puede resistir más tiempo, contratar mejores abogados y manipular mejor el sistema. Quien no lo tiene, acaba agotado. El sistema puede destruirte de forma perfectamente legal.

P. Clémence decide ser libre por encima de todo y por momentos resulta antipática. ¿Hubiera sido un error hacerla perfecta?

R. Ella no intenta resultar simpática y eso incomoda mucho. Comete errores, puede parecer egoísta, impulsiva e incluso fría. Pero creo que al final entiendes que lo que hay dentro de ella es algo muy puro. Estamos muy acostumbrados a personajes femeninos construidos para tranquilizar moralmente al espectador. Mujeres buenas, comprensivas y maternales de una forma idealizada. Y esta mujer no es así. Es contradictoria. Tiene zonas oscuras. A veces toma malas decisiones. Pero eso no significa que no ame profundamente.

P. Un hombre que viviera como ella sería percibido como alguien perfectamente normal. ¿Existe un doble rasero?

R. Eso fue muy evidente durante la financiación. Si la película hubiera tratado sobre un hombre complejo, moralmente ambiguo o incluso desagradable, nadie se hubiera preguntado si “merece” ser el protagonista. Taxi Driver existe. James Bond existe. Miles de personajes masculinos hacen lo que quieren y nadie parece necesitar justificarlos moralmente. Pero cuando una mujer hace algo simplemente porque quiere, de repente todo el mundo se pone nervioso. Eso revela mucho sobre nuestra sociedad.

Vicky Krieps y Monia Chokri, en 'Love Me Tender'

P. ¿Hasta qué punto quería acercarse a la persona real en la que se basa el personaje?

R. Sentía mucha empatía hacia ella. Vive en una situación donde no puede permitirse derrumbarse. Tiene que controlar constantemente sus emociones porque sabe que cualquier debilidad puede volverse en su contra. Decidí interpretarla desde un lugar cálido y humano. Lo interesante no es su sexualidad o su búsqueda de libertad, sino su deseo de vivir honestamente consigo misma. Y eso requiere coraje.

P. ¿Cuál es el viaje interior del personaje?

R. De resistencia y aceptación al mismo tiempo. Y creo que escribir es fundamental para ella. Hay personas que sobreviven transformando el dolor en lenguaje. También hay algo que me interesa mucho: antes simplemente vivíamos nuestras vidas. Y muchas veces eran injustas, dolorosas o absurdas. Ahora no solo hay que existir, también hay que tener una vida significativa, interesante y visible. Hay que parecer feliz constantemente. Hay que tener aprobación social, likes, reconocimiento. Y la realidad no funciona así. La vida puede ser tremendamente injusta. Y lo único que puedes hacer es continuar con la mayor dignidad posible.

P. Hay varias escenas sexuales bastante explícitas. ¿Era importante mostrarlas?

R. Sí, absolutamente. Vivimos rodeados de sexualidad heterosexual constantemente. Está en todas partes. Pero cuando aparece el deseo entre dos mujeres todavía produce incomodidad. Y precisamente por eso sentíamos que era importante mostrarlo con naturalidad. Había una decisión política detrás.

P. Hay una frase muy poderosa en la película: “El amor es brutalidad”. ¿Qué significa para usted?

R. Vivimos intentando suavizar constantemente las emociones humanas, pero el amor también puede ser devastador. Puede destruirte. Cuando ella le dice eso a su hijo, está nombrando una parte del amor que normalmente preferimos ocultar. La fragilidad no es lo contrario de la fuerza. Muchas veces es lo que produce la fuerza. A mí me interesan los personajes que están intentando sobrevivir emocionalmente, los que no controlan lo que sienten. Y también me interesa el misterio. Que no puedas explicar totalmente a una persona.