Festival de Cannes: el cine de autor con aroma 'mainstream' domina la sección oficial

Antes incluso de su celebración, en las dos semanas centrales del mes de mayo, el Festival de Cannes señala, con una elocuencia que bordea la arrogancia, cuáles serán las líneas maestras del año cinematográfico. A Thierry Frémaux, el director del certamen galo, le basta con anunciar los títulos que conformarán la selección oficial del festival para marcar agendas, apuntar tendencias y disparar la valoración de unas cinematografías nacionales en detrimento de otras.

Este año, al margen de Francia, España es el país más agraciado por la varita mágica de Cannes, que no solo ha situado en la competición por la Palma de Oro a Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y la dupla formada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, sino que también ha colocado a otras productoras y cineastas españolas en lugares de privilegio.

Así, en la sección Una cierta mirada, reservada a las promesas del cine de autor, Cannes acogerá dos coproducciones españolas: El deshielo, dirigida por la chilena Manuela Martelli y producida por Elástica Films, y La más dulce, de la marroquí Laïla Marrakchi, en la que ha participado Fasten Films y que cuenta con Itsaso Arana en el reparto.

Más allá de la selección oficial, cabe destacar la presencia, en la Semana de la Crítica, de Viva, de la catalana Aina Clotet. Actriz y creadora de la serie Esto no es Suecia –que retrataba las exigencias de la maternidad y paternidad desde una óptica entre dramática y humorística–, Clotet aborda en su ópera prima la peripecia de una mujer que acaba de superar un cáncer de mama y que, atraída por un chico joven, se cuestiona cómo encauzar su itinerario vital.

Por su parte, en La Cinef –la competición de cortometrajes procedentes de escuelas de cine–, se ha colado Tú, yo y la vaca de Aina Callejón, que explora la adicción al móvil y la sobreprotección paterna entrecruzando el absurdo y una dimensión mística. Es el segundo año consecutivo en el que una alumna de la ESCAC (la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) participa en La Cinef, cuyo jurado estará presidido este año por Carla Simón, que vuelve a Cannes después de competir con Romería.

Aina Clotet, en 'Viva'

Cine transnacional y estelar

Más allá de la omnipresencia del cine español, la edición de 2026 del Festival de Cannes situará a los continentes europeo y asiático como ejes vertebradores de la autoría fílmica contemporánea. 17 de las 22 películas de la competición oficial tienen a una compañía europea como productora principal, aunque todavía impresiona más que 18 de estas películas cuenten con capital francés en su financiación –parece evidente el cine de autor vive instalado en el modelo de coproducción internacional–.

En consonancia con este panorama de filmes transnacionales, Cannes 2026 volverá a acoger varias películas de autores reputados que buscan, fuera de su país de origen, el aroma estelar de otras cinematografías. Este fenómeno fue propiciado por el propio festival cuando, en la segunda década del siglo XXI, empezó a programar las colaboraciones entre Olivier Assayas y Kristen Stewart, o entre Yorgos Lanthimos y varias estrellas de Hollywood.

Este año, el rumano Cristian Mungiu presentará Fjord, en la que Sebastian Stan (estrella hollywoodiense de origen rumano) y Renate Reinsve dan vida a una pareja que se instala en Noruega y se ve envuelta en una investigación policial. Luego, el iraní Asghar Farhadi contará con Isabelle Huppert y Virginie Efira en la parisina Histoires parallèles, mientras que el surcoreano Na Hong-jin podrá llenar de glamour el desfile por la alfombra roja de su película Hope gracias a las presencias de Alicia Vikander y Michael Fassbender.

Una imagen de 'Fjord', con Renate Reinsve en el centro

Más allá del atractivo de las estrellas, Cannes volverá a reivindicar el valor de la autoría. Del lado europeo, destacan las presencias del ruso Andrey Zvyagintsev, cuya Minotaur promete una relectura de La mujer infiel de Claude Chabrol; del polaco Pawel Pawlikowski, que vuelve al blanco y negro de Ida (2013) con Fatherland; del belga Lukas Dhont, que en Coward aborda el drama de la Primera Guerra Mundial; y del húngaro Laszlo Nemes, que confirma la fuerte presencia de películas históricas con Moulin, que se adentra en la lucha de la Resistencia francesa contra los nazis.

Luego, del lado nipón –la otra potencia de Cannes 2026 junto a España y Francia–, Hirokazu Koreeda intentará lograr su segunda Palma de Oro con Sheep in a Box, que aborda el tema de la inteligencia artificial, mientras Ryusuke Hamaguchi buscará su primer gran premio –tras el galardón al Mejor Guion que logró por Drive My Car (2021)– con Sudden, filmada en París con intérpretes japoneses.

Amigos americanos

Frente a la fuerza del cine europeo y asiático, solo James Gray e Ira Sachs representarán a Estados Unidos en la competición oficial –las productoras yankis y los gigantes del streaming se están decantando por Venecia a la hora de lanzar sus películas en la carrera por el Oscar–.

Gray, un habitual de Cannes, presentará la esperada Paper Tiger, un drama familiar y criminal ambientado en la década de 1980 y protagonizado por Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller. Por su parte, Sachs estrenará The Man I Love, que ha sido descrita como una fantasía musical protagonizada por Rami Malek y centrada en el drama que provocó la epidemia de sida en el mundo artístico de Nueva York en los 80.

Por desgracia, también seguirá siendo escasa la presencia de directoras en la competición por la Palma de Oro. Entre las cinco elegidas, hay que destacar a la alemana Valeska Grisebach, que debutará en el principal escaparate de Cannes con The Dreamed Adventure nueve años después de deslumbrar con Western (2017).

Lea Seydoux en 'Gentle Monster'

También habrá que estar pendientes de Gentle Monster, el nuevo trabajo de la austríaca Marie Kreutzer –que impresionó en 2022 con La emperatriz rebelde–, y de Histoires de la nuit, con la que la francesa Léa Mysius promete incorporar unas bienvenidas pinceladas de cine fantástico a la competición oficial.