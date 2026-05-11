Rodrigo Sorogoyen apuesta por Javier Bardem y por el riesgo para conquistar la Palma de Oro

Cuando Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) e Isabel Peña estaban escribiendo allá por 2022 el guion de El ser querido se enteraron de que la nueva película de Joachim Trier, Valor sentimental (2025), tenía prácticamente la misma sinopsis. Ambas tratan la historia de un director de cine veterano que regresa a casa para ofrecerle un papel a su hija actriz, lo que reabre heridas del pasado. Aunque no es la primera vez que esto ocurre en la industria –véanse los casos de los meteoritos de Armageddon (1998) y Deep Impact (1998) o los finales de El sexto sentido (1999) y Los otros (2001)–, el director de El reino (2018) entró en pánico.

“Fue un golpe muy duro”, relataba en un encuentro este abril en el Festival de Cartagena de Indias. “Lo pasamos muy mal, pensamos incluso en parar el proyecto. Lo que pasa es que teníamos ya a Javier Bardem, por lo que no era buena idea. Con el tiempo lo fuimos relativizando. En realidad, son películas distintas”.

Aunque la coincidencia podría haber jugado en contra de El ser querido para entrar en la sección oficial de Cannes, ya que Valor sentimental se llevó el Gran Premio del Jurado el pasado año, finalmente Thierry Fremaux no tuvo dudas. Como ha confirmado el propio Sorogoyen, ya en enero recibió la llamada del director del festival para informarle de que estaba en liza. Era el destino lógico para El ser querido, ya que el cineasta madrileño había triunfado ya en La Croisette con As bestas (2022), aunque en una sección no competitiva.

La prensa por ahora solo ha podido ver una escena de El ser querido, la primera, un encuentro en un restaurante tras trece años sin verse entre Esteban y Emilia, director y actriz, padre e hija, Javier Bardem y Victoria Luengo. Dieciocho minutos que surgen de una sola toma de hora y media, rodada con cinco cámaras ocultas y sin equipo visible en el restaurante, a partir de diez páginas de guion y mucha improvisación.

Para que el distanciamiento entre los personajes resultara convincente, Bardem y Luengo nunca ensayaron juntos, solo se vieron un par de veces antes de ese día. Otra apuesta radical de Sorogoyen, que ya ha demostrado su valentía a la hora de capturar enfrentamientos dramáticos, como el magistral plano secuencia con Denis Menochet y Luis Zahera de As bestas. El resultado es una escena con sabor a thriller, tensa e incómoda, que abre un prometedor filme que posteriormente se desplaza al rodaje de la película que dirige el protagonista, ambientada en el Sahara en los años 30, pero con Fuerteventura como escenario.

Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, Javier Bardem y Victoria Luengo, durante el rodaje de 'El ser querido'. Foto: Manolo Pavón

En su desembarco en la sección oficial de Cannes, Sorogoyen podrá apoyarse en la experiencia de Bardem, ya que varias de sus películas han competido por la Palma de Oro, como No es país para viejos, Diré tu nombre, Todos lo saben y Biutiful, por la que ganó el premio al mejor actor.

Por otro lado, Victoria Luengo debería ir despejando la agenda pues, si alguien no conocía su talento (de sobra demostrado en su trayectoria teatral o en producciones como la película Suro o la serie del propio Sorogoyen Antidisturbios), tendrá dos tazas del mismo en la sección oficial, pues también está en Amarga Navidad, de Almodóvar. Tan solo una actriz española había logrado un hito similar: Marisa Paredes con El coronel no tiene quien le escriba y Todo sobre mi madre en 1999. Palabras mayores.