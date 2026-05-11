Los Javis buscan dar un salto de madurez con 'La bola negra' para seducir a Cannes

Javier Ambrossi (Madrid, 1984) y Javier Calvo (Murcia, 1991) nunca han ocultado la influencia de Pedro Almodóvar en sus ficciones.

El mundo de sororidad femenina, la extravagante naturalidad con la que reflejan la realidad LGTBIQ+ y el interés por los misterios de la fe y los peligros del dogmatismo que permean La llamada, Paquita Salas, Veneno y La Mesías parecen heredados directamente del cineasta manchego, al que otorgaron la etiqueta de maestro en la docuserie de Movistar Plus+ Pedro x Javis de 2025, en donde los tres cineastas entablan una sustanciosa conversación.

Resulta curioso (¿el destino?) que un año después la dupla creativa y el director de Amarga Navidad coincidan en la sección oficial de Cannes. Más aún cuando La bola negra, la película que Los Javis presentan en el festival, viene a significar el mismo y trascendental paso que dio Almodóvar con La ley del deseo en 1987: poner en el centro del relato la homosexualidad masculina y bucear en la propia identidad de una manera más clara.

“De hecho, fue hablando con Pedro cuando surgió esa necesidad de ser más explícitos con lo que sentimos”, ha explicado a El Cultural Javier Ambrossi. “Nuestras anteriores ficciones tenían representación de personas LGTBIQ+ y una mirada queer, pero apenas aparecían hombres gay y casi que no habíamos rodado ninguna escena sexual. Todo eso lo afrontábamos desde la metáfora. En La bola negra afrontamos todo esto de manera más frontal. No va a ser parecida a La ley del deseo en cuanto a temas, pero igual un poco sí en cuanto a espíritu”.

También buscaba Federico García Lorca representar de una forma más directa la homosexualidad en La bola negra, una obra que el poeta empezó a escribir en 1936 y que quedó inconclusa tras su asesinato en los primeros compases de la Guerra Civil. Los Javis han partido de ella para crear su nueva película, aunque apenas se conservan cuatro páginas de la misma y la lista de personajes. La pieza aborda la historia de un joven burgués que intenta entrar en un casino de Granada y es rechazado mediante una votación simbólica con bolas blancas y negras.

“La película presenta tres historias entrelazadas en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017”, explica a El Cultural el dramaturgo Alberto Conejero, que ha participado en la escritura del guion junto a los directores. “Esas cuatro páginas son el corazón de una de las tramas, mientras que la historia de 1937 es la adaptación de mi obra teatral La piedra oscura. Las dos tramas configuran y deciden la más cercana a nuestro tiempo”. En La piedra oscura, un gran éxito sobre los escenarios, Conejero indagaba en la figura de Rafael Rodríguez Rapún, quien fuera amante del autor de Bodas de sangre. En cualquier caso, “toda la película está atravesada por la vida y obra de Lorca”, apunta Conejero.

Los Javis han reunido para el filme, que se estrena el 2 de octubre en España, un elenco que combina a una nueva hornada de actores, entre los que se encuentran el músico Guitarricadelafuente, el influencer y escritor Milo Quifes y los pujantes intérpretes Miguel Bernardeu y Carlos García, y grandes estrellas como Glenn Close y Penélope Cruz, además de sólidos valores de nuestro cine como Natalia de Molina, Antonio de la Torre y Lola Dueñas. Son las caras de un filme con el que Ambrossi y Calvo apuntan a alcanzar la validación internacional de su sensible y popular universo.