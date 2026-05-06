El estudio de cine japonés Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026

El estudio de cine de animación japonés Ghibli ha sido galardonado este miércoles en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al que optaban 48 candidaturas procedentes de veinte países, según ha anunciado el presidente del jurado que ha concedido el galardón, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

"Mediante un proceso artesanal de gran imaginación, el estudio Ghibli ha creado historias universales, llenas de sensibilidad y de valores humanistas. La empatía, la tolerancia y la amistad. Así como el respeto por las personas y la naturaleza. Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente. El cine de Studio Ghibli ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación", ha asegurado Falomir.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata —creador de las populares series Heidi (1974) y Marco (1976)— y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales como la oscarizada El viaje de Chihiro (2001).

Su estilo tradicional —dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas— es una de sus marcas distintivas y ha contribuido a la universalidad de sus historias. En 1997, el estudio alcanzó reconocimiento internacional con La princesa Mononoke, primera película de animación en ganar el Premio de la Academia del Cine Japonés.

Dos años después, en 2001, vio la luz El viaje de Chihiro, considerada la obra cumbre del estudio y de la carrera de Hayao Miyazaki. La cinta narra el viaje simbólico de una niña a un mundo fantástico y su tránsito de la infancia a la edad adulta, desplegando un discurso crítico sobre la sociedad japonesa moderna que ahonda en los conflictos generacionales, la disolución de la cultura tradicional en una sociedad globalizada y la destrucción del medio ambiente.

Batió todos los récords de recaudación y es la película de animación japonesa más premiada de la historia, con el Oscar a Mejor Película de Animación (2003), el Oso de Oro en Berlín (2002) y el Premio de la Academia del Cine Japonés (2001).

Otros trabajos celebrados son El castillo ambulante (2004), Ponyo en el acantilado (2008), que supuso el regreso al dibujo manual sin imágenes generadas por ordenador, Arrietty y el mundo de los diminutos (2010) y El viento se levanta (2013). Entre los últimos largometrajes destacan El recuerdo de Marnie (2014), de Hiromasa Yonebayashi, y Earwig y la bruja (2020), de Gorō Miyazaki.

En 2023, Miyazaki volvió a la dirección con El chico y la garza, que recibió elogios de la crítica y le reportó al estudio su segundo Oscar. En 2024, el estudio recibió la Palma de Oro honorífica en Cannes —primera vez en la historia que el galardón no recaía en una persona—, y el Premio Donostia a su carrera. Studio Ghibli también ha producido cortometrajes, anuncios de televisión y videojuegos.

El estudio japonés toma el relevo como ganador de este galardón del filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, que a su vez sucedió a otras figuras como la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi; el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine; el periodista y escritor Adam Michnik o la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem.

La de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías de estos galardones en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el premio de las Artes a la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith.

El jurado de este Premio —convocado por la Fundación Princesa de Asturias— estuvo presidido por Miguel Falomir Faus e integrado por Irene Cano Piquero, Juan Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Álex Grijelmo García, Alma Guillermoprieto, Isabel Izquierdo Peraile, Miguel Ángel Liso Tejada, Begoña Lolo Herranz, Catalina Luca de Tena y García-Conde, marquesa del Valle de Tena, Cristina de Middel Puch, Miguel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Ana Santos Aramburo, Diana Sorensen y Óscar Loureda Lamas (secretario). Esta candidatura ha sido propuesta por Alfonso Palacio y Sergio G. Sánchez, miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.