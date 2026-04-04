Ángela Cervantes: "Me ha venido muy bien un poco de comedia. Necesitaba bajar la intensidad de 'La furia'"

¿Qué libro está leyendo?

Comerás flores, de Lucía Solla Sobral.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan. Me ayudó a entender la complejidad de la existencia humana y, sobre todo, de las relaciones.

Si no hubiera podido ser actriz, ¿qué hubiera querido ser?

Siempre me ha gustado mucho la cocina y me llegué a plantear estudiar en alguna escuela de manera profesional, pero terminó ganando la interpretación.

¿Qué acontecimiento le habría gustado vivir in situ?

Nací en 1993 en Barcelona y unos meses antes fueron las Olimpiadas. Me hubiera gustado vivir ese momento de cambio y también, como aficionada y amante del baloncesto, poder ver al Dream Team en vivo y en directo.

¿Qué le atrajo del personaje de Nuria, al que interpreta en Lapönia?

Su momento vital. Es muy bonito ver cuando un personaje aprende y duda y se cuestiona cosas para evolucionar y eso lo tiene mucho Nuria.

¿Qué destacaría de la experiencia de trabajar en esta película?

El proceso de ensayos. Aprendí mucho viendo trabajar a Julián López, Natalia Verbeke, Vebjorn Enger y David Serrano. Desde el primer día de rodaje teníamos todo el viaje de la película muy claro y fue algo muy gratificante a la hora de trabajar.

¿En qué registro se siente más cómoda, en la comedia tipo Lapönia, o en un drama como La furia, que tantas alegrías le ha dado?

Cada cosa tiene su momento. Yo disfruto trabajando en general, más allá de si es comedia o drama. También es verdad que Lapönia llegó en un momento en el que necesitaba bajar un poco la intensidad de la carga emocional de La furia. Me ha venido muy bien un poco de comedia.

¿Qué tal vivió la gala de los Goya, donde estaba nominada a mejor actriz por La furia y donde su hermano Álvaro ganó el cabezón por Sorda?

Fue muy emocionante. Siempre se pasan nervios en estos eventos. Y fue bonito compartirlo con gente a la que quiero, como mis padres, que estaban allí. Ellos son un motor muy grande para hacer lo que hacemos. Lo mejor fue ver a mi hermano recoger el Goya rodeado de amigos y de una profesión que lo quiere y admira.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

El último disco de Jul, TP sur TP.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

La que devoré más rápido fue Prison Break, fue la que me enganchó al formato serie. Me cuesta decidirme por la mejor, pero quizás elegiría Breaking Bad.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en El regreso de las golondrinas, de Li Ruijun. No aguantaría en Balandrau, viento salvaje, de Fernando Trullols.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Su aparente elitismo. Para que lo podamos llamar “cultura” tiene que ser accesible para todos y todas.

Una obra sobrevalorada.

La Gioconda. Todo el mundo espera una obra de grandes dimensiones, pero nada que ver con la realidad.

Un placer cultural culpable.

Hacer un maratón de una serie que te guste mucho con un paquete de palomitas o algo dulce cerca.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

Generación 2026, de La Casa Encendida. Me impresionó la juventud de los artistas.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Aunque la palabra ‘artificial’ contenga ‘art’, la creación artística es inherente al ser humano. La IA carece de esa sensibilidad imprescindible para la creación.

España es un país...

Multicultural.