Rob Reiner, Diane Keaton y Robert Redford, los Oscar lloran más que nunca a sus muertos

Fue el pasado 15 de diciembre, a las puertas de la Navidad, cuando la tragedia más inimaginable se cernió sobre Hollywood. En una mansión de Los Ángeles, el director Rob Reiner y su mujer, la productora Michele Singer, fueron asesinados en la cama por su propio hijo Nick, que arrastraba desde adolescente problemas con las drogas y de violencia.

Reiner ha abierto un capítulo en la gala de los Oscar, un In Memoriam más largo que nunca, con otros dos protagonistas destacados: Robert Redford y Diane Keaton. Curiosamente, dos actores y un director que destacaron, como recordaron sus apologetas, por su trabajo social y político, que sin duda contrasta con el silencio casi sepulcral de las estrellas actuales.

Ha sido Billy Crystal, anfitrión durante nueve años de los Oscar, su rostro durante los 90, y coprotagonista con Meg Ryan de Cuando Harry encontró a Sally (Rob Reiner, 1989), quien rememoró al director. Reiner, cineasta inspirado a la hora de crear películas para el gran público, representó en sus años de gloria lo mejor de Hollywood con títulos como el mencionado y también La princesa prometida (1987), Cuenta conmigo (1986) o Misery (1990).

“Colega, qué divertido fue asaltar el castillo”, dijo Crystal como guiño a La princesa prometida (1987). Crystal recordó el activismo político y social del cineasta y su esposa, que lideraron por ejemplo la campaña para que se aprobara el matrimonio gay. Crystal recordó los orígenes de Reiner como actor de la sitcom All in the Family (1971-1979) y su evolución a gran director.

“Hablamos de valentía, y te pueden matar por ello. Muchos líderes que no apoyan la libertad de prensa, Corea del Norte, y la CBS. Una comunidad internacional de cineastas dedicada a la verdad frente a las injusticias”. El actor añadió que las películas de su amigo “perdurarán durante generaciones” porque hablan de lo que nos hace reír, llorar y aspirar a ser mejores personas.

Al finalizar el discurso, el escenario de los Oscar reveló a varios actores que trabajaron con Reiner en sus películas. Entre ellos estaban Meg Ryan, la inolvidable Sally; Kathy Bates, esa villana inolvidable de Misery (1990); Demi Moore, maravillosa en el drama judicial Algunos hombres buenos (1992); o Annette Bening, estrella en El presidente y Miss Wade (1995).

La influencia de Diane Keaton trascendió al cine para convertirse en adalid de la causa feminista. Protagonista de dos películas emblemáticas de Woody Allen como Annie Hall (1977) y Manhattan (1979), en otros papeles como El padrino (1972), como recordó la actriz Rachel McAdams, Keaton se convirtió en un personaje único, símbolo de libertad y de talento. Una actriz, además, comprometida con la lucha por los derechos civiles que marcó los 70.

Como Redford. Figura irrepetible del cine en calidad de actor, director e impulsor del Festival de Sundance y del cine independiente en Estados Unidos y el mundo, Robert Redford protagonizó el último bloque. Barbra Streisand, que apenas hace apariciones públicas, salió de su mansión en Los Ángeles para rendir justo homenaje a su amigo, con el que protagonizó la inolvidable Tal como éramos (1973).

Recordó Streisand que a Redford en un principio su personaje le pareció “soso” y que se necesitaron varios borradores de guion para convencerlo. Streisand, que fue también campeona de esos años 70 en los que los actores se convirtieron en activistas políticos, recordó su activismo por el medio ambiente y la libertad de prensa.

Robert Redford dejó actuaciones memorables en películas como Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) o Memorias de África (1985). Como director también destacó con filmes como Gente corriente (1980), que ganó el Óscar a Mejor Director, además de Quiz Show (1994). Más allá de su carrera en el cine, fue el fundador del Festival de Sundance, uno de los espacios más importantes para el cine independiente.