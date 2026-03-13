'La hija pequeña': el conflicto entre deseo, pertenencia y lealtad de una joven franco-argelina

Hafsia Herzi (Manosque, Francia; 1987) se interna de nuevo, en La hija pequeña, en un territorio que ya había cartografiado parcialmente en sus trabajos anteriores: el conflicto entre deseo íntimo, pertenencia cultural y lealtad familiar.

La película sigue a Fátima (Nadia Melliti), joven franco-argelina que, al comenzar sus estudios universitarios en París, inicia un proceso de emancipación silenciosa. Entre nuevas amistades, el despertar sexual y amoroso con otras mujeres y la presión tácita de una familia musulmana tradicional, la protagonista atraviesa una zona de ambigüedad emocional donde cada gesto cotidiano implica una toma de posición que rara vez se verbaliza. El conflicto no estalla: se filtra.

Este interés por los personajes femeninos que buscan un lugar propio ya estaba presente en su debut, Mereces un amor (2019), donde una joven enfrentaba la descomposición sentimental con una mezcla de fragilidad y autoafirmación. Allí predominaba una energía más espontánea, casi improvisada, cercana al diario íntimo generacional.

Posteriormente, en Bonne Mère (2021), Herzi desplazaba el foco hacia la figura materna en los barrios del norte de Marsella, adoptando un tono más social y una estructura más clásica, aunque igualmente sostenida en la observación y la contención emocional. La hija pequeña parece situarse en un punto intermedio, como si quisiera combinar la intimidad subjetiva del debut con la mirada comunitaria de su segundo largometraje.

El punto de partida remite a una genealogía del cine europeo reciente centrado en el despertar afectivo femenino. Resulta difícil no pensar en La vida de Adèle (2013), de Abdellatif Kechiche, aunque Herzi se distancia del naturalismo expansivo y la fisicidad desbordada de aquella propuesta. Si Kechiche, para quien Herzi ha ejercido de musa en varias de sus películas, privilegiaba la intensidad y la duración como forma de inmersión, Herzi apuesta por la elipsis y la discreción.

También pueden encontrarse ecos del cine de Céline Sciamma por su atención al deseo femenino desde una mirada que huye de cosificaciones; pero, donde Sciamma construye una tensión casi geométrica, Herzi prefiere una textura más suelta. En definitiva, sin ambición de estilo.

La puesta en escena responde a esa contención mediante encuadres cerrados, iluminación naturalista, una cámara que observa sin invadir. El drama rara vez se formula en voz alta; se sugiere en silencios, en conversaciones interrumpidas, en miradas que no terminan de sostenerse. El primer encuentro con su novio, que desaparecerá gradualmente de la trama, es emblemático al respecto.

Nadia Melliti, en 'La hija pequeña'

La tensión de Fátima a veces encuentra vías de escape –sea una pelea en las aulas o un estallido hedonista–, pero la negativa al subrayado constituirá la principal fortaleza del filme. En sus mejores momentos, alcanza una delicadeza auténtica, capturando la fragilidad del descubrimiento amoroso sin convertirlo en espectáculo.

La hija pequeña confirma la coherencia temática del cine de Herzi: mujeres enfrentadas a estructuras afectivas y culturales que condicionan su margen de acción. Su mayor virtud reside en un guion (y su ritmo) capaz de mantener todos los conflictos en movimiento. Y también en la delicadeza con la que aborda esas tensiones.

Su límite reside en la dificultad para convertir esa sutileza en experiencia dramática de mayor espesor. Entre la sensibilidad y la tibieza media una línea muy fina, sobre la que saben caminar los maestros sin resbalarse. Herzi continúa explorándola con honestidad, aunque todavía sin alcanzar un equilibrio decisivo.