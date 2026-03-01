Dos hermanas se alzan con dos premios Goya en la misma edición por primera vez desde hace 25 años

Más allá de Los domingos, la triunfadora de la noche en la gran fiesta del cine español, se ha producido un caso especialmente singular en la 40.ª edición de los Goya. Por primera vez desde hace veinticinco años, dos hermanos rascan premio. En este caso se trata de dos mujeres: Eva Libertad, directora de la película Sorda, y Miriam Garlo, protagonista de la misma cinta.

La última vez que ocurrió esto fue en 2001. Emilio Gutiérrez Caba se hizo con el Goya al mejor actor de reparto por La Comunidad, de Álex de la Iglesia, mientras que su hermana, Julia Gutiérrez Caba, se llevó el mismo galardón en categoría femenina por You're the one, de José Luis Garci.

Eva Libertad y Miriam Garlo han obtenido sendos premios por la misma película, Sorda, que cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda que lleva una vida plácida con Héctor (Álvaro Cervantes, premiado con el Goya al mejor actor de reparto), su pareja oyente. Pero cuando deciden ser padres, la protagonista verá cómo regresan las barreras de la discapacidad que parecían olvidadas, lo que afectará a su autoestima.

Miriam Garlo, reconocida como mejor actriz revelación, interpreta a Ángela, aunque la película tiene su origen en un cortometraje estrenado en 2022. Protagonizada también por Garlo, indagaba en los temores y expectativas en torno a la maternidad de esta, sorda en la vida real. Se ha impuesto a Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los domingos, Elvira Lara por Los Tortuga y Llúcia García por Romería.

Libertad, ganadora del Goya a la mejor dirección revelación, puso en marcha después este largometraje, la cinta más arriesgada de las que aspiraban a la mejor película. Se estrenó en el Festival de Berlín, donde se alzó con el premio del público de la sección Panorama. Poco después fue reconocida con la Biznaga de Oro en Málaga. El festival premió, además, a sus actores principales: Cervantes y Garlo.

La directora aseguró entonces: "Teníamos un miedo un poco amorfo a que la película no se entendiese". Nada de eso: Sorda caló desde el primer momento por la sensibilidad con la que se trata esta discapacidad. Esta noche lo ha reivindicado al recoger el Goya: "Nos hemos encontrado lo contrario. La inmensa mayoría de las personas desea comprender y construir una sociedad más justa para todos", ha celebrado.

Libertad se ha impuesto a Ion de Sosa por Balearic, Jaume Claret Muxart por Estrany riu, Gemma Blaco por La furia y Gerard Oms por Muy lejos.