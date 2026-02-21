'Yellow Letters' del turco-alemán İlker Çatak, Oso de Oro a mejor película de la Berlinale

İlker Çatak, llegando a la ceremonia de entrega del palmarés de la Berlinale. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

La película Yellow Letters, del cineasta turco-alemán İlker Çatak ha recibido este sábado el Oso de Oro a la mejor película de la 76ª edición de la Berlinale.

Yellow Letters es una historia sobre la represión y la censura contra artistas que se practica en Turquía, pero que podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, como señaló el cineasta en la rueda de prensa de presentación del filme.

