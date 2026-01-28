Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026 en Barcelona el próximo 28 de febrero en una gala especial, en la que se celebran los 40 años de los Premios Goya.

Con una filmografía tan amplia como contundente, la actriz estadounidense, nombre crucial del Hollywood contemporáneo, representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político.

Creado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo, este reconocimiento se otorga a Susan Sarandon por ser “una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado”.

La Junta Directiva de la institución también ha valorado el valiente compromiso político y social de la actriz y productora.

Susan Sarandon, siempre considerada una actriz de carácter, desde el principio de su carrera en la década de los 70 se decantó por personajes que reflejaran esa idea y tuvo el propósito de no repetirse y buscar la variedad.

Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis son algunos de los muchos compañeros de reparto, que acreditan su talento y su compromiso con la profesión y la sociedad en la que vive.

Ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar –por Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida y El cliente–. Lo conseguiría finalmente por Pena de muerte, donde interpreta a una monja que acompaña a un condenado a muerte.

Los búfalos de Durham, Quédate a mi lado, Mujercitas y la serie de televisión Feud, donde se convirtió en Bette Davis, también forman parte del currículum de esta artista neoyorquina conocida por su versatilidad, su voz en numerosas causas y su gusto por el riesgo y el cine experimental, en el que uno de sus personajes más recordados es Louise en el clásico del cine feminista Thelma y Louise.

Firme defensora de los Derechos Humanos, Sarandon –que creció en una familia numerosa siendo la mayor de nueve hermanos– fue criada en la religión católica, es una enamorada de España, país que volverá a visitar para recibir el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.