'Sirat', de Oliver Laxe, consigue la nominación al Oscar a mejor película internacional y sonido

Sirat ha entrado definitivamente en las nominaciones de los Premios Oscar en la categoría de mejor película internacional y mejor sonido. La gala de los Premios de la Academia de Hollywood se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O'Brien repitiendo como maestro de ceremonias.

Oliver Laxe se convierte en el duodécimo director que compite en la categoría de mejor película internacional por España, entrando en un selecto club en el que destacan Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Jaime de Armiñán, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y J. A Bayona.

José Luis Garci, con Volver a empezar (1982), Fernando Trueba, con Belle Époque (1992), Pedro Almodóvar, con Todo sobre mi madre (1999), y Alejandro Amenábar, con Mar adentro (2004), consiguieron la estatuilla, por lo que Sirat podría convertirse en la quinta película española con este galardón. Luis Buñuel lo logró con un filme francés, El discreto encanto de la burguesía (1972).

Es la tercera película española que consigue dos nominaciones a los Oscar, tras La sociedad de la nieve y Mar adentro, que lograron también nominación a maquillaje y peluquería.

El filme protagonizado por Sergi López tendrá una dura competencia en la categoría de mejor película internacional: en primer lugar, se enfrenta a la ganadora del Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça-Filho; y a la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, la francesa Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi.

Además, están la ganadora del Premio a la mejor película en los Premios del Cine Europeo, la noruega Valor Sentimental, de Joachim Trier, y el Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia, la tunecina La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania.

Muy merecido es la nominación de Sirat en la categoría de sonido para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, pues es uno de los elementos clave de una película muy sensorial e inmersiva.

El filme de Oliver Laxe (París, 1982) arrancó su andadura en el Festival de Cannes, donde conquistó el Premio del Jurado, y ha rendido a un gran nivel en la taquilla española, donde ha acumulado casi 3 millones de euros. En EE.UU. tuvo un estreno reducido en noviembre de la mano de la poderosa distribuidora Neon para optar a la estatuilla y volverá a la cartelera a partir del 6 de febrero, con una mayor presencia en salas.

En la shortlist de los Oscar, una lista anunciada en diciembre que reduce los candidatos en varias categorías, la película producida por El Deseo de Pedro Almodóvar se coló en los apartados de mejor película internacional, fotografía, música original, sonido y casting.

En los Globos de Oro, celebrados el 11 de enero, el filme de Laxe optaba a los galardones a mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora original, pero se fue de vacío.

Un día antes, la película había sido proyectada en Los Ángeles, en un pase especial organizado por EGEDA US en el Fine Arts Theatre, con un coloquio moderado por Guillermo del Toro, quien calificó la película de "excepcional".

Además, Sirat opta a un total de 11 premios Goya, solo por detrás de las 13 nominaciones de Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y arrasó en los apartados técnicos en los Premios del Cine Europeo con cinco galardones (fotografía, montaje, diseño de producción, sonido y dirección de casting). El recorrido de la película por la temporada de premios es, por tanto, notorio, con presencia también en los Independent Spirit Award, en los Critics Choice Awards o en los Satellite Awards.

Sirat es una experiencia sensorial e inmersiva con personalidad, riesgo y sin miedo a incomodar. Quizá por ello, el propio Laxe hacía una llamada a la calma ante la posibilidad de ganar el Oscar. "Es una película muy a contracorriente en estos tiempos de algoritmo", decía el 16 de diciembre la presentación de su proyecto Hu. Bailad como si nadie os viera en el Reina Sofía. "No creo que vaya a ganar el Óscar, no, pero estoy muy contento porque ya he conectado con la gente".

La propuesta narra la búsqueda de una hija y hermana por las raves del desierto africano para ofrecer un viaje sin retorno que nos habla del alma humana y que se sostiene en la enorme fuerza visual de la puesta en escena del director gallego y en una excepcional banda sonora de Kangding Ray, inseparable del sentido profundo del filme.

Los pecadores hace historia con 16 nominaciones

Los pecadores, la juguetona, sangrienta y atrevida película de Ryan Coogler, ha logrado por su parte el récord histórico de nominaciones con 16, superando las 14 que habían logrado previamente Eva al desnudo (Joseph L. Mankiewicz, 1950), Titanic (James Cameron, 1997) y La la land (Damien Chazelle, 2016).

El filme, protagonizado por un Michael B. Jordan que interpreta a hermanos gemelos, es un blockbuster que combina a la perfección elementos del cine de terror, del drama social, del musical, del género de acción y del thriller, y que los pone al servicio, primero, de la diversión, y, después, de una crítica contra el racismo -algo siempre oscarizable- y de una reflexión sobre el poder de la música.

Ambientada en el Mississippi de los años 30, la película es además un homenaje al legado de la cultura afroamericana, una constante en la trayectoria de Coogler, que ha dirgido filmes como el drama Fruitvale Station (2013), Creed. La leyenda de Rocky (2015) y, las dos partes de Black Panther, siempre con Michael B. Jordan en el reparto.

Los pecadores ha conseguido nominación en todos los apartados, menos en el de mejor actriz principal. Está en película, director, actor para Michael B. Jordan, actor de reparto para Delroy Lindo, actriz de reparto para Wunmi Mosaku, guion original, banda sonora, canción y en todos los apartados técnicos.

