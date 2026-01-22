Sigue en directo las nominaciones a los Premios Oscar: 'Sirat', de Oliver Laxe, se juega la estatuilla

La Academia de Cine de Hollywood anuncia este jueves a las 14:30 (hora española) la lista de nominados a la 98.ª edición de los Premios Oscar.

La gala, que se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, se emitirá en Estados Unidos a través de la cadena ABC, además de estar disponible en streaming en Hulu.

El presentador de la gala será el cómico Conan O’Brien, que repite por segundo año consecutivo tras el buen recibimiento de su debut como anfitrión en 2025.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación del premio a Mejor Casting, una nueva categoría competitiva que reconoce por primera vez el trabajo de los directores de casting dentro de los propios Oscar.

Sirat, de Oliver Laxe, entró como precandidata en la short list de la Academia en cinco categorías: mejor película internacional, mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting.

Tras su paso de vacío por los Globos de Oro, el filme del cineasta gallego todavía tiene probabilidades de conseguir alguna de las cinco nominaciones.

La más segura, la de mejor película internacional, donde previsiblemente se medirá con El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, con la iraní Un simple accidente, la surcoreana No hay otra opción, la noruega Valor sentimental, la tunecina La voz de Hind.

Medios internacionales como Variety, pronostican que también será nominada a mejor sonido y mejor banda sonora original.