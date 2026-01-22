'Los pecadores', la película con más nominaciones a los Oscar de la historia: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

Los pecadores, la juguetona, sangrienta y atrevida película de Ryan Coogler, ha logrado el récord histórico de nominaciones a los Premios Oscar con 16 candidaturas, superando las 14 que habían logrado previamente Eva al desnudo (Joseph L. Mankiewicz, 1950), Titanic (James Cameron, 1997) y La La land (Damien Chazelle, 2016).

El filme, protagonizado por Michael B. Jordan —nominado a mejor actor protagonista a los Oscar—, es un blockbuster que combina a la perfección elementos del cine de terror, del drama social, del musical, del género de acción y del thriller, y que los pone al servicio, primero, de la diversión, y, después, de una crítica contra el racismo —algo siempre oscarizable— y de una reflexión sobre el poder de la música.

Además, la película es un homenaje al legado de la cultura afroamericana, una constante en la trayectoria de Coogler, que ha dirigido filmes como el drama Fruitvale Station (2013), Creed. La leyenda de Rocky (2015) y, las dos partes de Black Panther.

Según cuenta la leyenda, Robert Johnson vendió su alma al diablo en un cruce de carreteras para convertirse en el mejor guitarrista de blues de la historia.

Coogler nos lleva al tiempo y al lugar donde supuestamente ocurrió la transacción, el Misisipi de los años 30, para darle la vuelta a este mito luciferino, como ya hiciera en sus dos entregas sobre el superhéroe de Marvel.

El protagonista, Sammie (Miles Caton), es un joven que se debate entre la vida recta que defiende su padre el predicador y su vocación de blusero, disciplina vinculada inevitablemente al pecado.

Sammi es reclutado por sus primos, los gemelos Smoke y Stake, dos gánsteres que regresan a la zona tras una temporada en Chicago para abrir un local en el que los negros vayan a emborracharse y bailar tras sus duras jornadas de trabajo.

A ambos personajes los interpreta Michael B. Jordan, una fuerza de la naturaleza con un despampanante carisma que sabe dotar a cada uno de los personajes de su propia personalidad. En su trabajo recae buena parte del encanto de Los pecadores.

'Los pecadores', la película con más nominaciones a los Oscar de la historia: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

Como apunta en su reseña Javier Yuste, crítico de El Cultural, "la película no destaca por una búsqueda desesperada de la originalidad" —sus atmósferas, su tono y, sobre todo, su giro central remiten claramente a Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino—, "sino que su fuerza reside en la capacidad de combinar con enorme eficacia los elementos del cine de terror, el drama social, el cine de acción y el thriller, poniéndolos al servicio, primero, del puro espectáculo y, después, de una poderosa reflexión sobre el poder de la música".

Coogler repite con buena parte del equipo con el que ya colaboró en Black Panther: la dirección de fotografía de Autumn Durald Arkapaw, el diseño de producción de Hannah Beachler, el vestuario de Ruth E. Carter y la música de Ludwig Göransson construyen un mundo visual y sonoro donde el color, la textura de los decorados y el peso de los números musicales refuerzan tanto el componente fantástico como la lectura histórica.

Esa ambición formal explica también el músculo técnico de las nominaciones de Los pecadores en categorías como fotografía, diseño de producción, vestuario, montaje, sonido, efectos visuales o banda sonora original.

La película, disponible en España en HBO Max, no solo ha arrasado nominaciones, también ha sido un gran éxito comercial, con una recaudación mundial cercana a los 370 millones de dólares, de los que casi 280 proceden del mercado estadounidense, cifras muy poco habituales para un filme de terror original.