Oliver Laxe celebra con su equipo las dos nominaciones a los Oscar de 'Sirat': "Es una locura increíble"

Oliver Laxe y su equipo celebran las dos nominaciones a los Oscar, este jueves en el Espacio Movistar de Madrid. Foto: Mista

Del escepticismo de hace un mes ("No creo que vaya a ganar el Óscar", dijo) y de la decepción por irse de vacío en los Globos de Oro, a la explosión de júbilo, ilusión, aplausos y risas de hoy. Oliver Laxe ha celebrado con el equipo de Sirat la doble nominación conseguida este jueves para los premios de la Academia de Hollywood: mejor película internacional y mejor sonido.

"Estamos muy felices. Es una locura increíble", ha dicho el director, que se juntó con una parte del equipo en el Espacio Movistar de Madrid para seguir en directo las nominaciones.

No ha importado caerse de las otras tres precandidaturas en las que figuraba: mejor banda sonora original, fotografía y casting. Había razones de sobra para la alegría.

"Estar ahí con esta competencia es una proeza", ha dicho el director, ilusionado pero "muy tranquilo", porque cree que no tienen "nada que perder". "Sirat es una película que no hace rehenes, es audaz y que haya llegado aquí tiene muchísimo merito: son 10.000 votantes".

Oliver Laxe se convierte en el duodécimo director español que compite en la categoría de mejor película internacional, entrando en un selecto club en el que destacan Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Jaime de Armiñán, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y J. A. Bayona.

Sirat es, además, la tercera película española que consigue dos nominaciones a los Oscar, tras La sociedad de la nieve y Mar adentro, que lograron también nominación a maquillaje y peluquería.

Junto a Laxe han comparecido las tres nominadas a mejor sonido —Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja—, que además hacen historia por ser el primer equipo íntegramente femenino que opta a esta categoría.

"Para nosotras es una absoluta locura y estamos supercontentas de todo lo que esta pasando; cuando hicimos la película, ni te atreves a imaginar o proyectar algo así", ha remarcado Casanovas. Praderas ha subrayado que "es muy chulo poder generar referentes en este lugar", y Villavieja ha expresado su deseo de que encontrar mujeres en su oficio no sea "tan excepcional", informa EFE.

También tenía bastantes posibilidades de colarse en las nominaciones la contundente e hipnótica banda sonora de música electrónica realizada por Kangding Ray, pero no ha podido ser. "Muchos nominados a banda sonora han venido a decirnos que la nuestra era la mejor del año. Es una pena por Kangding Ray, que se lo merece y ellos lo saben", ha afirmado Laxe.

El filme de Oliver Laxe (París, 1982) arrancó su andadura en el Festival de Cannes, donde conquistó el Premio del Jurado, y ha rendido a un gran nivel en la taquilla española, donde ha acumulado casi 3 millones de euros. En EE.UU. tuvo un estreno reducido en noviembre de la mano de la poderosa distribuidora Neon para optar a la estatuilla y volverá a la cartelera a partir del 6 de febrero, con una mayor presencia en salas.

La gala de los Premios de la Academia de Hollywood se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O'Brien repitiendo como maestro de ceremonias.