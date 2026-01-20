La Berlinale apuesta por Amy Adams, Juliette Binoche y el anime para su sección oficial, y se olvida del cine español

Una imagen de 'A New Dawn', la película de anime que compite en la sección oficial de la Berlinale

Películas protagonizadas por estrellas como Amy Adams (At the Sea) y Juliette Binoche (Queen At Sea), una apuesta por el anime con A New Dawn (Shinomiya Yoshitoshi) o un biopic sobre el músico Bill Evans, formarán parte de la competición oficial de la Berlinale.

La directora del festival, Tricia Tuttle, ha presentado este martes las 22 películas que competirán a partir del 12 de febrero por el Oso de Oro, entre las que está el último trabajo del húngaro Kórnel Mundruczo, el filme protagonizado por Adams.

Es la historia de una mujer que regresa a su casa tras pasar por rehabilitación y tiene que enfrentarse al daño que provocó anteriormente. La actriz está "absolutamente fascinante" en este papel, según destacó Tuttle de la nueva película de Mundruczo, conocido por Fragmentos de una mujer (2020).

Otro título destacado de esta edición es Queen at Sea, protagonizado por Juliette Binoche y Tom Courtenay, de Lance Hammer (Ballast, 2008), una "tierna historia" sobre la demencia y los dilemas éticos del envejecimiento.

Mientras que Rose, del australiano Markus Schleinzer, es un drama transgénero ambientado en el siglo XVII, en blanco y negro, protagonizado por la alemana Sandra Hüller, que estuvo nominada al Oscar por Anatomía de una caída (2023).

Sandra Hüller, en 'Rose'

En la competición habrá un título de animación, la cinta japonesa A New Dawn, de Yoshitoshi Shinomiya, el primer trabajo en solitario de este realizador que participó en títulos como Your Name (2016) o La película Pokémon: Los secretos de la selva (2020).

Un filme que "captura maravillosamente los colores de la campiña japonesa" en una historia sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a los problemas del cambio climático.

La figura del legendario pianista de jazz Bill Evans centra la película Everybody Digs Bill Evans, de Grant Gee, en la que el músico está interpretado por Anders Danielsen y que cuenta en su reparto con Laurie Metcalf y Bill Pullman.

Y en Nightborn, de la directora finlandesa Hanna Bergholm, se podrá ver a Rupert Grint, el recordado Ron Weasley de la saga Harry Potter, como un hombre que se muda con su pareja a la casa de su infancia en un bosque finlandés.

Una competición compuesta por 22 títulos, en la que hay tres películas latinoamericanas: Moscas, del mexicano Fernando Eimbcke; Rosebush Pruning, del brasileño Karim Aïnouz, y Josephine, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo- y ninguna española.

En Moscas, Olga acoge en su piso a un inquilino cuya mujer está siendo tratada en un hospital cercano. Este introduce a escondidas a su hijo de nueve años en la habitación. A medida que sus vidas se entrelazan cada vez más, y el mundo controlado de Olga comienza a tambalearse.

Rosebush Pruning, una coproducción entre Italia, Alemania, España y Reino Unido, protagonizada por Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning y Pamela Anderson, traslada al espectador a una casa española, donde cuatro hermanos estadounidenses -Jack, Ed, Anna y Robert- viven rodeados de riqueza y aislamiento.

Cuando Jack quiere irse a vivir con su novia y Ed descubre la verdad sobre la muerte de su madre, la estructura familiar empieza a desmoronarse.

En Josephine, producida por Estados Unidos y con Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger y Syra McCarthy entre sus protagonistas, una niña de ocho años, Josephine, presencia un crimen en el Golden Gate Park y reacciona con violencia para protegerse.

Su trauma también afecta a sus padres, quienes quieren contribuir a la justicia y luchan para que todos vuelvan a sentirse seguros.

Todos los títulos de la sección oficial de la Berlinale:

At the Sea, de Kórnel Mundruczo.

Dao, de Alain Gomis.

Dust, de Anke Blonde.

Home Stories, de Eva Trobisch.

Everybody Digs Bill Evans, de Grant Gee.

Yellow Letters, de Ilker Çatak.

Josephine, de Beth de Araújo.

Kurtulus, de Emin Alper.

The Loneliest Man in Town, de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

My Wife Cries, de Angela Schanelec.

Moscas, de Fernando Eimbcke.

A New Dawn, de Yoshitoshu Shinomuya.

Nina Roza, de Geneviève Dulude-de Celles.

Queen at Sea, de Lance Hammer.

Rosebush Pruning, de Karim AÏnouz.

Rose, de Markus Schleinzer.

Soumsoum, la nuit des astres, de Mahamat-Saleh Haroun.

A voix basse, de Leyla Bouzid.

We Are All Strangers, de Anthony Chen.

Wolfram, de Warwick Thornton.

YO Love es a Rebellious Bird, de Anna Fitch y Banker White.

Nightborn, de Hanna Bergholm.