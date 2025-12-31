'La asistenta': un 'thriller' para los tiempos de sororidad que lo fía todo a un efectista giro de guion

Los años 90 nos brindaron un buen puñado de thrillers psicológicos malsanos e inquietantes protagonizados por mujeres, en los que la intimidad del hogar familiar era violada por una figura externa.

Hablamos de filmes como La mano que mece la cuna (Curtis Hanson, 1992) –que este mismo año ha visto cómo se estrenaba un remake dirigido por Michelle Garza, quizá síntoma de que el género está de vuelta–, Pensamientos mortales (Alan Rudolph, 1991), Mujer blanca soltera busca… (Barbet Schroeder, 1992) o Hiedra Venenosa (Katt Shea, 1992).

A ellos remite el estreno de La asistenta, que adapta la novela homónima de Freida McFadden, pseudónimo con el que una cirujana especializada en lesiones cerebrales ha arrasado en las librerías.

El título, que forma parte de una trilogía, ha vendido más de 3,5 millones de copias en todo el mundo, lleva más de 130 semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y se ha traducido a 45 idiomas. Estaba claro que más pronto que tarde Hollywood iba a lanzar sus garras sobre este pelotazo.

El atractivo comercial de McFadden se amplía en el cartel del filme con los nombres de las actrices Amanda Seyfried y, sobre todo, Sydney Sweeney, una de las estrellas más polémicas y demandadas de la industria en la actualidad, por lo que es presumible que La asistenta vaya a ser un taquillazo.

No sería el primero de Paul Feig, ecléctico cineasta que arrancó su carrera en la televisión con una joya como Freaks and Geeks (1999) y que bascula entre la comedia gamberra –La boda de mi mejor amiga (2011), Cazafantasmas (2016)– y el thriller con un toque alocado de Un pequeño favor (2018) y Otro pequeño favor (2025). Parece que su trabajo en estos últimos filmes le ha podido conducir a la silla del director en La asistenta, donde deja de lado cualquier planteamiento cómico.

La novedad de la historia de McFadden respecto a sus precedentes cinematográficos es que aquí la protagonista no es la ama de casa, sino la criada que llega al hogar, Millie, a la que da vida Sweeney. Es una joven problemática que pasa de vivir en su coche a ser contratada por Nina Winchester (Seyfried) para que sea la asistenta doméstica en su casa de lujo y se encargue de la limpieza, de preparar la comida y de cuidar de la pequeña Cece (Indiana Elle).

Sydney Sweeney, en 'La asistenta'

Sin embargo, como no podría ser de otra manera, nada es lo que parece y, tras la fachada de madre encantadora, pronto Nina empieza a revelar una personalidad psicótica e inestable, mientras la relación de Millie con el apuesto marido de Nina, Andrew (Brandon Sklenar), comienza a adentrarse en el terreno del flirteo.

Con una apuesta visual un tanto aséptica, la película lo fía todo a sus giros de guion, extremadamente efectistas –y, sin embargo, no demasiado sorprendentes–, y al trabajo de sus actrices, que se entregan a sus respectivos papeles con un ánimo juguetón una vez que el filme vira hacia un terror de baja intensidad.

En definitiva, un thriller retorcido para los tiempos de la sororidad que, aunque lo intente, apenas nos dice nada sobre las dinámicas sociales que trata de auscultar a brochazos.