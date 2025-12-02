Muere a los 60 años José Luis Cienfuegos, director de la Seminci de Valladolid

José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), ha muerto este martes de forma repentina a los 60 años, tras sufrir un infarto cerebral.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones y que acababa de cerrar hace unas semanas la correspondiente a 2025.

Cienfuegos fue ingresado el lunes por la noche en un hospital de Madrid pero ha sido este martes cuando no ha logrado superar este accidente cerebrovascular, según han explicado a EFE fuentes municipales y del festival.

Está previsto que sea la ciudad de Oviedo, donde reside su familia, la que acoja el funeral por Cienfuegos, aunque la Seminci organizará un homenaje para recordar la figura de su último director.

Antes de dirigir la Seminci, a la que accedió tras ganar un concurso público, Cienfuegos (Avilés, 1964), licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo, se puso al frente del Festival de Cine Europeo de Sevilla en 2012 tras 12 años de ingente trabajo como director del Festival de Gijón.

Curtido ya en mil batallas antes de desembarcar en la capital andaluza, en poco tiempo logró consolidar la cita hispalense apostando fuerte por una línea clara de cine europeo, sin discriminar ninguna propuesta, y tratando de dar voz al cine español más arriesgado.

Fue en 2023 cuando aterrizó en Valladolid para afrontar el mayor reto de su carrera cultural, con un "sello inconfundible", con una "necesaria renovación", pero siendo "fiel a la historia y el espíritu que han caracterizado Seminci", según ha destacado el festival en una publicación de recuerdo hacia Cienfuegos.

El festival ha valorado que la 70 edición, concluida hace un mes, ha sido "sin duda una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen", tratado por Cienfuegos como lugar de diálogo y conocimiento a través de una programación "ambiciosa y heterodoxa, estableciendo puentes vibrantes entre los creadores y el público", y sobre todo, como un espacio útil y relevante para la industria y los cineastas.

"Cienfuegos adoptó una mirada poliédrica, destacando el papel fundamental que los distribuidores, productores, la crítica y los medios tienen en el impulso del cine de autor", ha sostenido el festival, convencido de que Cienfuegos "transformó radicalmente la manera de hacer festivales" en España para celebrar la cultura y la vida.

En 2024, en una entrevista con El Cultural, Cienfuegos puso en valor añadido del festival: "Valladolid es el punto de encuentro para todos los que aman el cine de autor. Es un festival muy abierto, muy participativo y, sobre todo, comisariado".

"Es un festival que ha tenido, que tiene y que va a seguir teniendo ese peso específico de promover la circulación y la visibilidad del cine de autor, y ahí estamos, ese es nuestro trabajo. Siempre me he considerado discípulo de Fernando Lara [director de Seminci de 1984 a 2004], que a finales de los 80 publicó un decálogo en el que establecía que la dirección del festival tiene que estar al servicio del mismo, y no al revés".