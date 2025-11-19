Javier Cercas y Alberto Rodríguez en 'Conjuras mínimas': "Con el rey Juan Carlos hemos pasado de pelotas a linchadores"

La madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981 los españolitos permanecieron en vela (y en vilo) pegados al transistor. La irrupción del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados al grito de "¡todo el mundo al suelo!" agitó los todavía débiles cimientos de nuestra democracia. Lo que sucedió las horas siguientes es uno de los capítulos más fascinantes y estremecedores de la historia reciente de nuestro país.

El escritor Javier Cercas y el cineasta Alberto Rodríguez durante su conversación con el director de El Cultural, Alberto Ojeda (en el centro). Foto: Javier Carbajal

El escritor Javier Cercas lo investigó minuciosamente, poniendo el foco en los tres únicos hombres que permanecieron sentados en sus escaños mientras los del tricornio fusilaban el techo del hemiciclo: el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; el vicepresidente para asuntos de la Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado; y el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Las pesquisas de Cercas dieron como fruto el libro Anatomía de un instante (2019), un fenómeno editorial masivo.

El absorbente relato de no ficción del autor catalán, con resonancia y hechuras de wéstern, lo ha transformado Alberto Rodríguez (La isla mínima, Modelo 77) en una serie de cuatro capítulos. La estrena Movistar Plus+ este jueves, que, para más señas, es 20 de noviembre. Pero no un 20 N normal, sino el del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el dictador que tanto echaba de menos Tejero. Y Milans del Bosch, el capitán general que sacó los tanques a las calles de Valencia esa noche. Una noche en la que, para Cercas, "nació realmente la democracia española y terminó la Guerra Civil". Nada menos.

Conversamos con ambos en una nueva entrega del videopódcast de El Cultural Conjuras mínimas sobre la conversión de las 500 páginas de Cercas en el metraje de 180 minutos de Rodríguez, la importancia de dar a conocer el 23-F a la juventud, el papel del rey Juan Carlos, la importancia política de poner el interés general por encima del personal...