Ruiz de Azúa refleja en San Sebastián la polarización con un filme sobre una joven que quiere ser monja
La directora de 'Cinco lobitos' y 'Querer' arranca aplausos con 'Los domingos', la odisea de una joven que se topa con la incomprensión y la intolerancia de su familia.
Más información: Angelina Jolie, una estrella fugaz en San Sebastián: “Amo Estados Unidos, pero no lo reconozco”
Ayer mismo, en Estados Unidos, el multitudinario funeral de Charlie Kirk dejó claro las brechas pero también algún atisbo de perdón y sanación.
La directora vasca, que se ha consolidado como una de las voces más vibrantes del cine español reciente, regresa con una historia que toca una fibra inesperada. ¿Hacerse monja es el nuevo punk o la perdida protagonista acaba “engañada” por una secta?
Esa impresión permaneció en su memoria hasta que, tras el éxito de Cinco lobitos, sintió que había llegado el momento de enfrentarse a un tema tan delicado.
"Entendí que podía abordarlo desde el ángulo de la familia, porque un adolescente que se plantea una decisión así me iba a permitir hablar de fragilidades y de convicciones que creemos férreas y que de repente un adolescente puede poner en tela de juicio. Me lancé a documentarme, a investigar cómo era una vocación religiosa en el 2025".
"Yo he intentado construir la película desde esa tensión de que el espectador tenga que dilucidar si la vocación de Ainara es un sentimiento genuino o algo influido por el mundo adulto, tanto por sus carencias familiares como por el entorno religioso".
En torno a la familia
"Nos empeñamos mucho en mantener la familia, tenemos interiorizado que ha de ser un refugio, un sitio de amor, de paz, de encuentro, como el último apoyo. Y no siempre es así, o no siempre es fácil que eso se construya desde ahí. Esa fragilidad estaba en Cinco lobitos, en Querer y también en Los domingos".
"Incluso tenemos personajes como Iñaki y Maite, que si se vieran por la calle seguramente se caerían mal, pero en la película son dos hermanos que se siguen viendo", ha contado Ruiz de Azúa. "Creo que todos los personajes enfrentan la misma pregunta: hasta dónde mantener esa familia, qué renuncias y qué esfuerzos se pueden aceptar para sostenerla".
"La película nace con vocación de generar conversación y de generar debate, no combate", ha subrayado. "He intentado ser rigurosa, entender a todos los personajes, no caer en maniqueísmos ni ridiculizar a nadie. Quería que el espectador saque sus propias conclusiones".
La directora recordó que la religión sigue teniendo un lugar en la vida social y cultural española. “Es un tema que todavía genera debate. La religión católica forma parte de nuestra realidad en distintos grados y con distintas sensibilidades”, ha afirmado. Y ha añadido una imagen llamativa: "El otro día veía a Karol G cantando en el Vaticano, y pensé: este es el mundo en el que vivimos, lleno de contrastes".
Incertidumbre como rasgo
El final de Los domingos refleja esa intención de quedarse en el terreno de lo humano. "Desde la primera versión del guion la película siempre ha terminado con Maite”, ha revelado Ruiz de Azúa. "Me interesaba quedarme con los que permanecen en la incertidumbre, en las relaciones imperfectas, en el amor terrenal. Ese es el mundo en el que estamos todos”.
Ruiz de Azúa ha reconocido que para ella lo importante no era retratar la fe como dogma, sino como experiencia vital. "He intentado mostrar lo que significa una vocación en la adolescencia hoy. No es tanto un retrato de la religión en abstracto, sino cómo la vive alguien vulnerable, en un contexto familiar y social concreto".
"Lo que me interesa es que el espectador salga de la sala con ganas de hablar, de discutir, de compartir lo que ha visto”, ha concluido."No quería cerrar nada, sino abrir la posibilidad del diálogo".