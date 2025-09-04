Arnold Schwarzenegger, invitado de honor en la San Diego Comic-Con de Málaga

Arnold Schwarzenegger, uno de los rostros más populares y queridos de Hollywood, será el invitado de honor de la San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre.

La capital de la Costa del Sol acogerá la primera edición del mayor evento mundial dedicado a la cultura popular que se celebra fuera de su ubicación original, la ciudad californiana de San Diego.

La convención, que se celebra desde 1970, nació como un humilde evento dedicado a los cómics, pero fue creciendo exponencialmente y ahora congrega cada año a decenas de miles de fanáticos de las historietas, el cine (especialmente el de superhéroes), la animación, la literatura fantástica, los juegos de mesa y los videojuegos, muchos de ellos disfrazados de sus personajes favoritos.

El mítico culturista, actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, que será la gran estrella de la sucursal malagueña del evento, es un icono del cine de acción. Ha interpretado a personajes emblemáticos de la ciencia ficción y la fantasía, dos de los géneros clave de la Comic-Con, como Conan el Bárbaro y Terminator.

También es clave en la historia de estos géneros cinematográficos su participación en películas como Predator, Desafío total y El 6º Día. En su filmografía también destacan otras películas de acción como Mentiras arriesgadas —con vestuario del recién fallecido Giorgio Armani— y las comedias para todos los públicos Padre en apuros, Poli de guardería o Los gemelos golpean dos veces, junto a Danny DeVito, con quien repitió en Junior, donde encarnaba a un hombre que se queda embarazado.

Arnold Schwarzenegger en 'Conan el Bárbaro' (1982)

San Diego Comic-Con Málaga, evento impulsado por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, ocupará 80.000 metros cuadrados en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y sus alrededores.

El encuentro, enfocado a los fans, está concebido como "un parque temático experiencial", según sus organizadores. Se prevé la asistencia de más de 100.000 personas de una veintena de países.

Habrá un escenario principal, con un aforo de 3.000 personas, al que se suman otros tres auditorios secundarios. Contará con un espacio dedicado a los juegos de mesa con capacidad para 1.200 personas y 34 horas de programación.

Además, la experiencia San Diego Comic-Con Málaga se completa con el Exhibitor Hall, donde marcas como Disney, Bandai, Funko o Nintendoestarán presentando de manera interactiva para los fans sus novedades.