Muere el actor Graham Greene, nominado al Oscar por su papel en 'Bailando con lobos', a los 73 años

Graham Greene, actor canadiense que abrió las puertas de Hollywood a los intérpretes indígenas y reconocido por su papel en Bailando con lobos (1990), ha muerto a los 73 años en Toronto víctima de una larga enfermedad. "Fue un hombre de moral, ética y carácter y los extrañaremos siempre", informó su agente al medio especializado Deadline.

Greene, nacido en 1952 en Ohsweken, en la reserva de las Seis Naciones de Ontario, comenzó su carrera interpretativa en el teatro en los años 70 y debutó en televisión en 1979 en la serie The Great Detective. Su primera película fue El corredor valiente (1983).

Su gran salto lo dio de la mano de Kevin Costner en Bailando con lobos, considerado el wéstern más taquillero de la historia de Estados Unidos. La película, que ganó siete premios Oscar, incluidos los de mejor película y dirección, fue tan bien acogida por los nativos norteamericanos que el pueblo Sioux adoptó a Costner como miembro honorífico.

En dicho filme Greene interpretaba al chamán lakota sioux Ave que patea, una actuación que le valió ser nominado por la Academia de Hollywood en la categoría de Mejor actor de reparto. A partir de ahí participó en películas como Corazón trueno (1992), Maverick (1994), Jungla de cristal: la venganza (1995), La milla verde (1999) o en la secuela de Crepúsculo.

En fechas más recientes Greene había tenido papeles secundarios en series de televisión como Reservation Dogs, The Last of Us o 1883.

Greene ganó premios Grammy, Gemini y Canadian Screen a lo largo de su carrera y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá. En junio recibió el premio a las artes escénicas del gobernador general del país norteamericano por su trayectoria.