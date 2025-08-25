Publicada
Actualizada

Verónica Echegui ha muerto a los 42 años. La actriz se dio a conocer por su papel protagonista en la película Yo soy la Juani, por la que recibió una nominación a los Premios Goya en la categoría de mejor actriz revelación.

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

  1. Verónica estudio dos años interpretación

    Estudió durante dos años interpretación en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Su última aparición en la pantalla fue en A muerte, una comedia romántica de Dani de la Orden estrenada el pasado mes de febrero.

  2. Fallece Verónica Echegui| El homenaje del Archivo RTVE

    Uno de los primeros trabajos de Verónica Echegui en televisión fue en 'Paco y Veva'. El Archivo de RTVE ha querido homenajear a la actriz y ha recordado una de sus escenas en la serie.

  3. Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | Carrera profesional

    Verónica Echegui, nacida en Madrid en 1983, fue una destacada actriz española que comenzó su trayectoria en televisión con pequeños papeles en series como Una nueva vida y Paco y Veva.

    Saltó a la fama en el cine como protagonista de Yo soy la Juani (2006), dirigida por Bigas Luna, un papel que le valió su primera nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.

    En los años siguientes consolidó su carrera con papeles notables en obras como El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), siendo nominada nuevamente al Goya —y ganando un premio Gaudí por esta última.

    En 2021 debutó como directora con el cortometraje Tótem Loba, inspirado en vivencias personales y con enfoque feminista; el filme recibió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022.

  4. Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | Sus orígenes

    Verónica Echegui, cuyo nombre real es Verónica Fernández de Echegaray, nació el 16 de junio de 1983 en Madrid. Es familia del Premio Nobel de Literatura, José Echegaray, y del comediógrafo Miguel Echegaray.

  5. Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | La primera reacción

    Ya se ha producido la primera reacción a la muerte de Verónica Echegui. Euprepio Padula, presentador y colaborador de televisión ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de X: "¡Qué pena más grande! Muere la actriz Verónica Echegui. Abrazos a amigos y familiares."

  6. Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | A causa de una enfermedad

    La actriz habría estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad.

  7. Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | Última hora

    La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años. La madrileña se popularizó por su papel en 'Yo soy la Juani' en 2006, siendo nominada al Goya a mejor actriz revelación.