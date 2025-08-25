Verónica Echegui ha muerto a los 42 años. La actriz se dio a conocer por su papel protagonista en la película Yo soy la Juani, por la que recibió una nominación a los Premios Goya en la categoría de mejor actriz revelación.
-
Verónica estudio dos años interpretación
Estudió durante dos años interpretación en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Su última aparición en la pantalla fue en A muerte, una comedia romántica de Dani de la Orden estrenada el pasado mes de febrero.
-
Fallece Verónica Echegui| El homenaje del Archivo RTVE
Uno de los primeros trabajos de Verónica Echegui en televisión fue en 'Paco y Veva'. El Archivo de RTVE ha querido homenajear a la actriz y ha recordado una de sus escenas en la serie.
Fallece la actriz Verónica Echegui, uno de cuyos primeros trabajos fue en la serie 'Paco y Veva'. Nuestro recuerdo y homenaje --> https://t.co/GDY5SaCEml #DEP pic.twitter.com/WKirb4gDzH— Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) August 25, 2025
-
Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | Carrera profesional
Verónica Echegui, nacida en Madrid en 1983, fue una destacada actriz española que comenzó su trayectoria en televisión con pequeños papeles en series como Una nueva vida y Paco y Veva.
Saltó a la fama en el cine como protagonista de Yo soy la Juani (2006), dirigida por Bigas Luna, un papel que le valió su primera nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.
En los años siguientes consolidó su carrera con papeles notables en obras como El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), siendo nominada nuevamente al Goya —y ganando un premio Gaudí por esta última.
En 2021 debutó como directora con el cortometraje Tótem Loba, inspirado en vivencias personales y con enfoque feminista; el filme recibió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022.
-
Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | Sus orígenes
Verónica Echegui, cuyo nombre real es Verónica Fernández de Echegaray, nació el 16 de junio de 1983 en Madrid. Es familia del Premio Nobel de Literatura, José Echegaray, y del comediógrafo Miguel Echegaray.
-
Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | La primera reacción
Ya se ha producido la primera reacción a la muerte de Verónica Echegui. Euprepio Padula, presentador y colaborador de televisión ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de X: "¡Qué pena más grande! Muere la actriz Verónica Echegui. Abrazos a amigos y familiares."
¡Qué pena más grande!— Euprepio Padula (@EuprepioPadula) August 25, 2025
Muere la actriz Verónica Echegui.
Abrazos a amigos y familiares. pic.twitter.com/E7bxPyo7Jp
-
Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | A causa de una enfermedad
La actriz habría estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad.
-
Muere la actriz Verónica Echegui, en directo | Última hora
La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años. La madrileña se popularizó por su papel en 'Yo soy la Juani' en 2006, siendo nominada al Goya a mejor actriz revelación.