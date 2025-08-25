Verónica Echegui, nacida en Madrid en 1983, fue una destacada actriz española que comenzó su trayectoria en televisión con pequeños papeles en series como Una nueva vida y Paco y Veva.

Saltó a la fama en el cine como protagonista de Yo soy la Juani (2006), dirigida por Bigas Luna, un papel que le valió su primera nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.

En los años siguientes consolidó su carrera con papeles notables en obras como El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), siendo nominada nuevamente al Goya —y ganando un premio Gaudí por esta última.

En 2021 debutó como directora con el cortometraje Tótem Loba, inspirado en vivencias personales y con enfoque feminista; el filme recibió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022.