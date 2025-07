Guillermo del Toro, Sorrentino y Yorgos Lanthimos competirán por el León de Oro en el Festival de Venecia

Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Yorgos Lanthimos, Kathryn Bigelow, Park Chan-wook, Noah Baumbach, Jim Jarmusch, Olivier Assayas y Benny SafDie competirán este año en la 82ª edición del Festival de Venecia, tal y como ha anunciado Alberto Barbera, director de la Mostra, en una rueda de prensa.

El certamen, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre en el Lido, se inaugurará con La grazia, filme de Sorrentino protagonizado por Toni Servillo, su actor fetiche.

El cineasta italiano competirá en la sección oficial con el cineasta mexicano Guillermo del Toro y su particular aproximación al mito de Frankenstein, protagonizado por Jacob Elordi.

El mexicano, que ganó el León de Oro en 2017 con La forma del agua, se disputará el premio con Olivier Assayas (The Wizard of the Kremlin), Noah Baumbach (Jay Kelly), Kathryn Bigelow (A House of Dynamite), Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), Yorgos Lanthimos (Bugonia) François Ozon (L'étrange), Park Chan-wook (No Other Choice) y Pietro Marcello (Duse), entre otros.

Por su parte, el festival también cuenta con una potente sección fuera de concurso, con cineastas consagrados como Luca Guadagnino, que presentará After The Hunt, protagonizada por Julia Roberts, que pisará la alfombra roja del Lido por primera vez.

Un año después de probar suerte con Queer, Guadagnino, autor de éxitos como Call me by your name (2017), probará suerte con un thriller inspirado en el movimiento Me Too.

En esta sección también se podrá ver In the hand of Dante, de Julian Schnabel, sobre la búsqueda del manuscrito original perdido de La Divina Comedia, de Dante, con un ambicioso elenco que incluye a Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Jason Momia, Franco Nero, Martin Scorsese o Al Pacino.

Pacino participa también en Dead Man's Wire, de Gus Van Sant, que cuenta además con Bill Skarsgard, Colman Domingo, Cary Elwes y Myha'la.

En el terreno documental, la sección fuera de concurso destaca igualmente por la talla de los nombres, desde Werner Herzog, uno de los maestros del género documental, que regresa a Venecia con Ghost Elephants, en donde sigue a una manada de elefantes misteriosos en las selvas de Angola, hasta Sofia Coppola, que presentará su documental sobre el modista Marc Jacobs.

La reputada cineasta argentina Lucrecia Martel, también proyectará Nuestra Tierra, su primer largometraje documental.

Si el año pasado Almodóvar se proclamó como el ganador absoluto del certamen, este año la presencia española brilla por su ausencia.

La presencia española la encabezará el catalán Jaume Claret Muxart, con su ópera prima Estrany riu, que competirá en la sección de Horizontes con un filme que retrata el viaje de emancipación de un adolescente en unas vacaciones familiares en bicicleta junto al río Danubio.

En esa misma sección participará el músico Bad Bunny, con la película Barrio Triste, dirigida por el estadounidense de origen colombiano Stillz, conocido por sus "innovadores vídeos musicales" que ha realizado para el puertorriqueño, protagonista del filme, y otros artistas.

Además, Carmen Maura regresará a la Mostra, donde fue coronada como mejor actriz en sus inicios por Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), como protagonista de la película Calle Málaga de la realizadora marroquí Maryam Touzani.

La cinta, que será proyectada en la sección Venecia Spotlight, también cuenta con Marta Etura en el elenco y narra la resistencia de una mujer mayor contra la decisión de su hija de vender su casa en Tánger.

El jurado del festival estará presidido por el cineasta estadounidense Alexander Payne y contará con la actriz y guionista brasileña Fernanda Torres, nominada al Óscar; el reputado director iraní Mohammad Rasoulof; el realizador rumano Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro; el director francés Stéphane Brizé; la directora italiana Maura Delpero; y la actriz y productora china Zhao Tao.