Oliver Laxe gana el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes por 'Sirat'

Oliver Laxe (París, 1982) ha ganado el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes con Sirat. El jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche rubrica con la entrega de este galardón el buen momento que atraviesa nuestra cinematografía en los grandes certámenes, tras el Oso de Oro de Carla Simón con Alcarràs en 2022 y el León de Oro de Pedro Almodóvar por La habitación de al lado el pasado año.

"Me gustaria contarles una historia", comenzaba Laxe al recoger el premio. "Hace 5 años me monté en un taxi conducido por un hombre palestino. Empezamos a hablar y me dijo que él quizá había sido judío hace mucho tiempo. Yo le contesté que quizá yo también, quiza fui musulmán, judío, vikingo, soy gallego… Me dijo también una frase del Corán, que expresa algo así como que nos hicieron de diferentes tribus para que nos podamos conocer mejor. Y eso creo que es lo que hace el festival de Cannes. ¡Viva la diferencia! ¡Vivan las culturas! ¡Viva el festival de Cannes!".

Sirat, que llega a las salas españolas este 6 de junio, había sacudido el festival en sus primeras jornadas con la historia de un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Nuñez) que buscan a la hermana de este último por raves perdidas en las montañas de Marruecos.

Esta premisa desemboca en una experiencia inmersiva de enorme potencial visual y metafórica que nos habla de la delgada línea que separa el infierno del paraíso, valiéndose de un golpe de efecto a mitad del metraje -del que no se debe desvelar nada- que introduce el filme en el terreno del trauma, en un pozo de dolor sin fondo no apto para todas las sensibilidades.

“Es el viaje físico de un cineasta espiritual que, en toda su filmografía, busca en el cine respuestas o “senderos” místicos”, escribía en El Cultural el crítico Carlos Reviriego sobre Sirat. “Y en esa tensión caben el cine popular, incluso de género, remitiendo al Sorcerer de Friedkin, y la experimentación del cine trascendental”.

Laxe, cuya película ha sido adquirida por la poderosa Neon para su distribución en EE.UU., ha cimentado su carrera en el entorno de Cannes, quemando etapas lentamente: con Todos vosotros sois capitanes (2010) se llevó un Premio FIPRESCI de la Quincena de Realizadores, con Mimosas (2016) conquistó el Gran Premio de la Semana de la Crítica y con Lo que arde (2019) alzó el Premio del Jurado de la sección Un certain regard. Ahora rubrica su trayectoria con la Palma de Oro.

“Nuestro largometraje propone una aventura física y, al mismo tiempo, metafísica, donde la dimensión simbólica es muy importante”, explicaba Laxe en la rueda de prensa de Cannes. Hay una acumulación de ideas abstractas, pero confiamos en el cine y en el poder de las imágenes y los arquetipos”.

La victoria de Laxe, junto al buen sabor de boca que ha dejado la Romería de Carla Simón, consolidan el estatus de una nueva generación de cineastas españoles en el panorama del cine de autor mundial.

