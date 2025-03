8 de 10

Los Oscar rindieron homenaje a James Bond en la gala con una de las actuaciones más destacadas de la noche. Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, productores del personaje, reciben el Oscar honorífico.

La actriz de 'La sustancia' Margaret Qualley comenzó bailando al ritmo de la clásica sintonía de 007. La han seguido diversas cantantes interpretando temas de las películas, como Doja Kat con 'Live or let die', Raye con 'Adelle' y Lisa con 'Diamonds are forever'.

Barbara Broccoli ha vendido hace unos días el control creativo sobre la saga a Amazon por 1.000 millones de dólares.