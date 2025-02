Timothée Chalamet, el favorito al Oscar que busca ser "uno de los grandes" interpretando a Bob Dylan

¿Es Timothée Chalamet (Nueva York, 1995) el James Dean del siglo XXI? Aunque la comparación sea arriesgada, lo cierto es que el joven sigue claramente la estela del eterno rebelde de Hollywood, candidato al Oscar por Al este del Edén y Gigante con solo 24 años.



Chalamet, que recibió su primera nominación con apenas 22 años por Call Me by Your Name (2017), es uno de los principales favoritos a los Oscar para llevarse el premio a mejor actor por la película A Complete Unknown de James Mangold, director de otros biopics musicales como Walk the line, sobre Johnny Cash y June Carter.

Polifacético, Chalamet se mueve con soltura entre el cine de autor de Luca Guadagnino, con el que ha trabajado en la mencionada Call Me By Your Name y la caníbal Hasta los huesos (2022), y taquillazos como Dune o Wonka, donde desplegó unas dotes vocales de las que ha vuelto a hacer gala en la película sobre Bob Dylan, que cuenta la transformación del músico folkie en ícono del rock en unos vertiginosos cuatro años.

Si consigue la estatuilla este domingo, se convertirá –por unos meses– en el intérprete más jóven en triunfar como protagonista, arrebatándole tal distinción a su máximo rival, un Adrien Brody encumbrado a los 29 años en El pianista (2002) y aspirante ahora por The Brutalist.

A diferencia de Brody, cuya candidatura se empañó al conocerse que se había usado IA para mejorar su acento húngaro en la cinta de Brady Corbet, Chalamet ha sido de los pocos que han sobrevivido a una carrera hacia los Oscar agotadora y despiadada (si no que se lo digan a Karla Sofía Gascón) y aupado por el verdadero protagonista de la película. "Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que será completamente creíble como yo. O como un yo más joven. O algún otro yo", señaló el propio Dylan en su cuenta de X sobre su biopic.

Aunque en esta categoría también compiten Ralph Fiennes (Conclave) Colman Domingo (Sing Sing) y Sebastian Stan (The Apprentice), las quinielas están muy reñidas entre ambos intérpretes. Mientras Brody se alzó con el Globo de Oro, el Bafta y el Critics Choice Awards, Chalamet ha conseguido el galardón en los Premios del Sindicato de Actores, siendo el actor más joven de la historia de los premios en ganar en una categoría principal.

Acostumbrados a discursos humildes, Chalamet sorprendió en la gala al declarar abiertamente su ambición en la industria. "Sé que estamos en un negocio subjetivo pero, realmente, estoy buscando la grandeza. La gente no suele admitirlo, pero quiero ser uno de los grandes", aseguró el actor neoyorquino al recoger el premio.

"Estoy inspirado por los grandes. Me inspiran los grandes nombres que hay aquí esta noche. Estoy tan inspirado por Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis como por Michael Jordan y Michael Phelps, y quiero estar a su altura. Así que estoy profundamente agradecido por este premio. Ganar no significa que ya lo haya conseguido, pero es un poco más de munición, un poco más de combustible para seguir adelante", continuó el intérprete cuyo papel podría consolidarlo como uno de los actores más influyentes de su generación.

"Sé que lo más elegante sería restar importancia el esfuerzo que supuso este papel y cuánto significa esto para mí, pero la verdad es me costó cinco años y medio de mi vida verter todo lo que tenía en interpretar a este verdadero héroe estadounidense, este artista incomparable, el Sr. Bob Dylan. Es un honor compartirlo con el resto del elenco, en un género, el biopic, que puede ser bastante exigente. Lo dieron todo, y estoy muy agradecido", señaló el actor en el discurso.

Pase lo que pase el próximo 2 de marzo, Timothée Chalamet ya es una de las estrellas más rentables de Hollywood. A sus 29 años, acaba de superar los 200 millones de dólares en recaudación anual en cines, un récord que solo John Travolta había logrado hace 45 años. Y su popularidad no deja de crecer.