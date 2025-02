Zoe Saldaña, la actriz más rentable de la historia que parte como favorita en las quinielas de los Oscar

De mucho ha sido acusada Karla Sofía Gascón durante este último mes. La polémica a raíz de sus comentarios racistas amenazaban con dinamitar tanto su carrera profesional como sus aspiraciones en la temporada de premios. Pero sus tuits no solo iban a ser fatales para ella. Algunas voces auguraban que este desastre podía salpicar también a la propia película, a su director —no exento de controversia por sus comentarios sobre el idioma español— o al resto del reparto de cara a sus posibilidades de alzar un galardón en citas tan importantes como los Oscar.

Esto hubiera sido especialmente grave en el caso de Zoe Saldaña (Nueva Jersey, 1978), compañera de rodaje de Gascón que es clara favorita en los Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto por su actuación en Emilia Pérez. Encarna en el filme a Rita Mora, una abogada sobrecualificada que trabaja en un bufete de abogados en México. Allí recibe el encargo de gestionar en secreto el cambio de género de Manitas, el importante y temido líder de un cartel interpretado por Karla Sofía Gascón. Tras ello, tendrá que ayudarle a simular su muerte.

Supo mantenerse la actriz de Nueva Jersey a una distancia prudencial de la tormenta, no sin antes condenar los comentarios de Gascón. En una entrevista para Variety confesaba: "Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo".

Aún así, dejaba espacio para la comprensión y trataba de no emitir un juicio rotundo y maniqueo como es habitual en los tiempos de la cancelación. En unas declaraciones recogidas por Europa Press decía: "No puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo de lo que puedo dar fe es mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí". Conmoción y tristeza. En esas emociones insistía Saldaña. "Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra porque es el sentimiento que ha estado viviendo en mi pecho desde que todo sucedió".

Por suerte, ni el filme ni Saldaña parecen haberse visto afectadas por la mala prensa que rodea a Gascón. En la gala de los Goya, la película logró el premio a la Mejor película extranjera. El mismo galardón consiguió en los BAFTA, además del de Mejor actriz de reparto para Saldaña, que del mismo modo había sido premiada, entre otros, en los Globo de Oro y, más tarde, en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood por su trabajo en Emilia Pérez.

La rentabilidad hecha actriz

Aunque el grueso de los reconocimientos en forma de galardones le están llegando ahora por su papel como Rita Mora, Saldaña era ya una actriz muy valorada en el mundo del espectáculo desde mucho antes de su participación en la cinta de Jacques Audiard. Su aparición en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra en 2003 como Anamaria y en el reboot de Star Trek (2009) como Nyota Uhura fueron los primeros pasos de una carrera llena de éxitos de taquilla. Tanto es así, que es la única que ha aparecido —con distintos niveles de protagonismo— en las tres películas más rentables de la historia.

La primera de estas obras fue Avatar (2009), la épica película de James Cameron con tintes neocoloniales que se desarrolla en un planeta ficticio llamado Pandora. En ella, la actriz interpreta a Neytiri, una princesa Na'vi (los indígenas humanoides del lugar) del clan Omaticaya. El personaje comparte protagonismo con Jake Sully, el humano al que salva al principio del filme. Habiendo recaudado un total de 2.923.706.026 $, se mantiene como el trabajo cinematográfico más lucrativo de todos los tiempos.

En 2014 apareció en Guardianes de la Galaxia interpretando a Gamora, una de las protagonistas. Esto le abriría las puertas para participar en otros largometrajes del Universo compartido de Marvel. A parte de en las dos secuelas de esta saga, que vieron la luz en 2017 y 2023, volvió a encarnar a este personaje en Vengadores: Infinity War, sexta película más rentable de todos los tiempos (2.048.359.754 $), y Vengadores: Endgame, que ocupa el segundo puesto en el mismo ranking (2.797.501.328 $). Ya en 2022, retomó el papel de Neytiri en Avatar: El sentido del agua, la continuación de la saga de James Cameron que a día de hoy ocupa el tercer puesto en dicha lista (2.320.250.281 $).

No obstante, su carrera no ha estado libre de fiascos. El más sonado sucedió en 2016, cuando protagonizó Nina, el biopic no autorizado de Nina Simone. Saldaña fue duramente criticada por su interpretación de esta gran leyenda de la música. Se cuestionaba, sobre todo, la pertinencia de que una mujer afrolatina —la actriz es hija de madre puertorriqueña y padre dominicano— encarnara a una afroamericana. Para parecerse más a la cantante, tuvieron que colocarle una prótesis de nariz y oscurecerle la piel, lo que para muchos tenía reminiscencias de la práctica del blackfacing —pintarse el rostro de negro para representar personajes negros—, tan denostada actualmente.

Años después, Saldaña mostraba en público su arrepentimiento por haber interpretado este papel: "Nunca debería haber interpretado a Nina", confesaba. Y añadía: "Creí entonces que tenía el permiso porque yo soy una mujer negra. Y lo soy. Pero es Nina Simone. Y Nina tuvo una vida y un viaje que debería haber sido honrado al más específico detalle porque era una persona específicamente detallada".

Aunque ni mucho menos haya sido el mayor de los problemas que ha enfrentado esta producción, también ha habido cierta controversia en torno al papel de Saldaña en Emilia Pérez. Aunque en esta ocasión la finalidad de estas voces criticas no es desprestigiar el trabajo de la actriz, sino más bien aplaudirlo. El debate venía dado por la decisión de la Academia de Hollywood —y de todas las asociaciones que la han premiado de la misma forma— de nominarla como actriz de reparto en lugar de como protagonista.

No en vano, según apunta el medio Variety su tiempo en pantalla (57 minutos y 50 segundos) sobrepasa el que alcanza Gascón (52 minutos y 21 segundos), quien sí que está nominada como actriz principal.

Sin embargo, no hay criterios específicos para decidir si un intérprete es nominado para una u otra categoría. Aunque aparezca mucho tiempo en pantalla, también se tienen en cuenta factores como la función narrativa que cumplen en el relato. Famoso es el caso en este sentido de Anthony Hopkins, que ganó el Oscar en la categoría de Mejor actor principal por su actuación en El silencio de los corderos, donde tan solo estuvo 16 minutos frente a la cámara. Pese a que la última palabra la tienen los académicos con sus votos, influye enormemente, además, la forma en que los propios estudios hacen campaña de cara a la temporada de premios para maximizar las opciones de éxito.