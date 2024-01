El 'Me Too' del cine español explotará en los Goya: la Academia de Cine condena los casos de violencia sexual

No hay vuelta atrás. El 'Me Too' del cine español ya ha empezado y tiene una oportunidad de reivindicarse el próximo 10 de febrero con un altavoz extraordinario. A tenor de las críticas —sin alusiones— esgrimidas en la gala de los Premios Feroz del pasado viernes, todo apunta a que los discursos más combativos se pronunciarán en los Premios Goya. Y es que la Academia de Cine "visibilizará la reivindicación del fin de los abusos" en la gala, según han anunciado en un comunicado donde muestran su "apoyo" y "solidaridad" con las "víctimas de violencia sexual".

La acusación de tres mujeres al cineasta Carlos Vermut por violencia sexual ha terminado por romper una cuerda que se había tensado mucho desde la detención en 2023 del productor Javier Pérez Santana, que habría perpetrado varios abusos en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz.

En la celebración de los Feroz de este año, la actriz María Botto señaló en la alfombra roja la importancia de que el "Me Too" haya llegado a España y ha celebrado que "las cosas están cambiando". Este mismo lunes se ha conocido que varias mujeres han denunciado al director de cine Armando Ravelo por acoso sexual.

"La Academia de Cine quiere mostrar su solidaridad con las víctimas de violencia sexual. Las actitudes machistas, los abusos de poder y la violencia contra las mujeres, que puede adoptar muy diversas formas, están presentes de manera transversal en toda la sociedad, y el sector audiovisual no es una excepción". Así arranca el comunicado de la Academia de Cine en la que anuncia una "reivindicación" en la gala para "que la violencia sexual y los abusos de poder no tengan cabida en el mundo del cine ni en el conjunto de la sociedad española".

La ceremonia de los Goya, que se celebrará el sábado 10 de febrero en Valladolid, contará también con un protocolo para prevenir y combatir cualquier posible caso de agresión y acoso sexual y/o de género, según informa la Academia.

La institución ha recordado que "representa al conjunto de profesionales de la cinematografía en nuestro país", por lo que condenan "cualquier abuso" y manifiestan su "repulsa ante dichos actos". Insisten también en la "solidaridad y apoyo a las víctimas que denuncian dichos abusos y la necesidad de seguir denunciando cualquier situación de este tipo".

El comunicado concluye con un mensaje contundente: "Para la Academia de Cine es fundamental que la seguridad de las mujeres y la igualdad de género llegue a ser una realidad. El conjunto de profesionales que reúne la institución así lo demanda y lo exige. Ninguna mujer debería ser puesta en una posición de peligro, de inferioridad o de menosprecio, y ninguna violencia debería quedar sin respuesta".

