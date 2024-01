Una denuncia por agresión sexual y varias víctimas: así fue el escándalo que manchó los Premios Feroz 2023

Los Premios Feroz están de vuelta. La serie La Mesías, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, con 11 nominaciones, y la película Cerrar los ojos, de Víctor Erice, con nueve, parten como favoritas en los galardones que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

Los Premios Feroz 2024 se celebran este viernes, 26 de enero, en Madrid, tras dos años teniendo lugar en Zaragoza. La XI edición de los galardones traerá importantes novedades. En esta ocasión, la gala se abrirá al público, que podrá asistir para ver el resultado de las valoraciones de los académicos. El evento estará conducido por Brays Efe y Coria Castillo.

Los galardones llegan después de una última edición manchada por el escándalo. El productor Javier Pérez Santana, de 57 años, fue denunciado hace un año por la actriz Jedet, de 31, acusado de una presunta agresión sexual en la fiesta de los Feroz. El caso conmocionó a toda la industria audiovisual, que condenó con rotundidad este tipo de actuaciones.

"Desde la Unión de Actores y Actrices condenamos absolutamente este tipo de prácticas que están tan normalizadas y metidas en la sociedad, en las fiestas y en ambientes distendidos. Repugna y rechazo son las palabras que definen estas actuaciones y apoyamos a todas las víctimas de acoso y agresión sexual, denuncien o no denuncien, porque al final siguen siendo víctimas", aseguró a EL ESPAÑOL Silvia de Pé, actriz y secretaria general de la Junta de Gobierno de la Unión de Actores y Actrices.

El caso escaló hasta la esfera política. El presidente de Aragón, Javier Lambán, expresó su "indignación" a través de las redes sociales. "Mi apoyo total a las víctimas. Hay que castigar a los agresores y exigir explicaciones a la organización", escribió en X.

Una oleada de acusaciones contra el productor

Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del suceso. Sin embargo, Jedet prefirió mantenerse al margen y poner el caso en manos de la Justicia. Tras la denuncia de la actriz, el productor fue detenido y puesto a disposición judicial, para quedar un día después en libertad con cargos.

No obstante, días más tarde, la actriz rompió su silencio y compartió un mensaje agradeciendo todo el apoyo. "Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada, pero la rutina y estar rodeada de quienes te quiere y te cuidan ayuda”, explicó Jedet, que anunció que "hasta que se celebre el juicio, retomaré mis compromisos profesionales con normalidad y no hablaré del tema".

Jedet en una foto de archivo.

A la denuncia de Jedet, se sumaron después varias voces que aseguraron haber sido víctimas de acoso por el productor en distintas situaciones. Entre ellas, la actriz Itziar Ituño, ahora inmersa en una polémica por acudir a una manifestación a favor de la liberación de los presos de ETA. La intérprete aseguró que Santana también se acercó a ella en la fiesta posterior de la gala para proponerle un trío.

El director de cine Marc Ferrer también señaló al productor, al asegurar que su 'modus operandi' era besar en la boca y en el cuello y tocar el culo: "Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo". Por otro lado, el crítico televisivo y escritor Bob Pop confesó en una entrevista en La Ser que el productor "vino tres veces a intentar comerme la boca, mientras yo intentaba esquivarle como podía".

Jedet actualiza cómo se encuentra el proceso judicial

Desde la puesta en libertad con cargos, poco se ha sabido del productor. El caso sigue en el aire, tal y como informó Jedet el pasado mes de octubre durante los Premios Forbes 2023. La actriz confesó que el proceso judicial iba "muy lento". "Me desespera porque siento que se me ha juzgado mucho y pienso en el momento que esto se resuelva la gente va a poder entender que yo no he hecho esto por llamar la atención ni acusar a nadie falsamente", aseguró.

La actriz contó, además, cómo había repercutido el caso en su vida profesional: "Cuando hablas de estas cosas no te contratan o te perjudica tu imagen y yo al final vivo de la imagen".

